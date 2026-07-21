Oficial y confirmado | São Paulo, Buenos Aires y Lima prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte

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Quienes planeen viajar a São Paulo (Brasil), Buenos Aires (Argentina) o Lima (Perú) deberán revisar con anticipación el estado de su pasaporte. Tener el documento vencido, deteriorado o no cumplir con los requisitos de vigencia establecidos por el país de destino puede impedir tanto el embarque como el ingreso al territorio.

Aunque los controles migratorios se realizan al llegar al país, las aerolíneas también verifican previamente la documentación de cada pasajero. Si el viajero no cumple con los requisitos exigidos, la compañía puede negarle el embarque para evitar sanciones por transportar personas inadmisibles.

¿Cuál es el trámite que no conviene postergar?

El principal trámite es la renovación del pasaporte cuando pierde vigencia o deja de cumplir las condiciones exigidas para viajar.

Antes de comprar un pasaje internacional, se recomienda verificar que el documento:

Esté vigente.

Se encuentre en buen estado físico.

Cumpla con el período mínimo de validez exigido por el país de destino, cuando corresponda.

¿Qué ocurre si viaja a São Paulo?

Brasil exige que los viajeros cuenten con documentación válida para ingresar al país. En el caso de ciudadanos de países del Mercosur y Estados asociados, existen acuerdos que permiten el ingreso con el documento nacional de identidad en determinadas circunstancias, cuando el viaje requiere pasaporte, este debe estar vigente y cumplir los requisitos migratorios.

Oficial y confirmado | São Paulo, Buenos Aires y Lima prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa si el destino es Buenos Aires?

Argentina también controla que los viajeros presenten documentación válida para ingresar. Los nacionales de varios países del Mercosur y Estados asociados pueden utilizar su documento de identidad o pasaporte, según el acuerdo vigente para su nacionalidad. Las autoridades recomiendan comprobar antes del viaje que el documento esté vigente y en buen estado para evitar inconvenientes.

¿Qué exige Perú?

Perú forma parte de los acuerdos de documentación del Mercosur para determinadas nacionalidades, aunque en muchos casos el ingreso se realiza con pasaporte. Además, distintos países y aerolíneas exigen que el documento conserve una vigencia mínima antes de la fecha de vencimiento, por lo que siempre es recomendable revisar las condiciones aplicables antes de viajar.

¿Por qué las aerolíneas pueden impedir el embarque?

Las compañías aéreas revisan la documentación antes de autorizar el embarque porque tienen la obligación de transportar únicamente pasajeros que cumplan con los requisitos migratorios del destino.

Por ese motivo, un pasaporte vencido, deteriorado o que no reúna las condiciones exigidas puede impedir abordar el avión, incluso antes de llegar al control migratorio del país de destino.