En esta noticia
- ¿Cómo se debe presentar el pasaporte para viajar internacionalmente?
- Requisitos de ingreso a Estados Unidos y renovación del pasaporte
- Cuáles son los requisitos de ingreso a Guatemala y cómo es la renovación del pasaporte
- Que pide como requisitos de ingreso Nicaragua y como es el trámite de renovación del pasaporte
Todos los que tienden a viajar a menudo conocen la importancia de mantener el pasaporte dentro de su periodo de vigencia y en buen estado, ya que se trata de un documento fundamental a la hora de subir al avión o de ingresar al país de destino.
A menudo, dicho pasaporte debe presentarse junto con una visa de turista o la que corresponda de acuerdo a la naturaleza del viaje y a los países de origen y destino.
Para ingresar a Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua, el pasaporte, además de no estar vencido y encontrarse sin un deterioro físico más allá del esperado por el uso y el paso del tiempo, debe tener un periodo mínimo restante de vigencia.
¿Cómo se debe presentar el pasaporte para viajar internacionalmente?
Para viajar a nivel internacional, se debe presentar un pasaporte válido y en buen estado. Adicionalmente, algunos países pueden pedir que el documento tenga una vigencia mínima restante de seis meses posteriores a la fecha de viaje.
Las autoridades migratorias recomiendan verificar los requisitos de ingreso a cada país con antelación para evitar demoras e inconvenientes.
Requisitos de ingreso a Estados Unidos y renovación del pasaporte
Para ingresar a Estados Unidos, la mayoría de los ciudadanos extranjeros deben presentar:
- Pasaporte vigente.
- Visa válida, a menos de que provenga de un país integrante del Programa de Exención de Visa y haya solicitado una Autorización ESTA.
- Cumplir con los requisitos migratorios que exigen las autoridades.
Para renovar el pasaporte estadounidense, los ciudadanos tienen dos opciones:
- Hacerlo a través de la página del Departamento de Estado.
- Hacerlo a través del Correo.
En ambos casos, se debe presentar el formulario DS-82.
Cuáles son los requisitos de ingreso a Guatemala y cómo es la renovación del pasaporte
Para ingresar a Guatemala, se requiere contar con:
- Un pasaporte vigente.
- Una visa válida, dependiendo de la nacionalidad.
- Cumplir con los controles migratorios y sanitarios.
Para renovar el pasaporte guatemalteco, los ciudadanos deberán:
- Solicitar una cita ante el Instituto Guatemalteco de Migración.
- Presentar su Documento Personal de Identificación (DPI) o la documentación que sea requerida.
- Entregar el pasaporte anterior.
- Verificar la información y abonar las tasas correspondientes.
Que pide como requisitos de ingreso Nicaragua y como es el trámite de renovación del pasaporte
Para ingresar a Nicaragua, los viajeros extranjeros deben contar con:
- Un pasaporte vigente.
- Una visa válida, cuando sea exigible según la nacionalidad.
- Cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades.
Para renovar el pasaporte nicaragüense, se deben seguir los siguientes pasos:
- Solicitar un turno en la Dirección General de Migración y Extranjería o en el consulado correspondiente.
- Presentar el pasaporte anterior y el documento de identidad aplicable.
- Abonar las tasas correspondientes.
- Completar la toma de fotografía y datos biométricos.