Río de Janeiro se convirtió en uno de los destinos más atractivos para quienes sueñan con viajar sin gastar una fortuna.

A través de distintos programas de voluntariado, es posible acceder a alojamiento gratuito y comidas incluidas a cambio de colaborar en proyectos ambientales y sociales.

La propuesta combina naturaleza, intercambio cultural y aprendizaje en una experiencia que cada verano atrae a viajeros de todo el mundo.

Voluntariado en Río de Janeiro: una experiencia con alojamiento gratis entre montañas y naturaleza

Una de las propuestas más atractivas se desarrolla en el estado de Río de Janeiro, donde un proyecto ecológico recibe voluntarios de diferentes países para colaborar en tareas vinculadas con la agricultura orgánica y la bioconstrucción .

A cambio de algunas horas de trabajo por día, los participantes acceden a alojamiento gratuito y comidas incluidas.

Se trata de Eco Caminhos, una finca ecológica ubicada en Nova Friburgo, en la región serrana del estado de Río de Janeiro.

El proyecto recibe voluntarios de distintas partes del mundo que colaboran en actividades de agricultura orgánica, bioconstrucción, mantenimiento de espacios comunes y otras tareas vinculadas con la vida sustentable.

Como contraprestación, los participantes obtienen alojamiento gratuito y gran parte de las comidas incluidas, además de la posibilidad de aprender sobre producción ecológica, permacultura y convivencia en comunidad, todo en un entorno rodeado de montañas y naturaleza.

Es importante aclarar que el programa 100% gratuito corresponde al voluntariado de largo plazo y está sujeto a selección, disponibilidad y requisitos como experiencia o dominio del portugués según el puesto.

Para más información, los interesados pueden ingresar en Volunteer & Ecotourism at a Permaculture Farm in Brazil.

Buscan voluntarios para vivir en Río de Janeiro: ofrecen alojamiento gratis y comidas a cambio de pocas horas de trabajo Fuente: Shutterstock Shutterstock

También hay programas sociales para enseñar idiomas en comunidades locales

Quienes prefieran una experiencia en un entorno urbano también encuentran opciones de voluntariado dentro de la ciudad de Río de Janeiro.

Diversas organizaciones internacionales convocan personas interesadas en colaborar con proyectos educativos y comunitarios. Entre las tareas más habituales se encuentran el apoyo escolar y la enseñanza de idiomas para niños y adultos.

En estos programas, los voluntarios suelen hospedarse en viviendas compartidas junto a otros participantes, reciben acompañamiento durante toda la experiencia y tienen la oportunidad de conocer la realidad social de distintos barrios de la ciudad.

Qué tener en cuenta antes de postularse

Las inscripciones se realizan directamente a través de las plataformas oficiales de cada organización, sin necesidad de intermediarios.

Si bien el alojamiento y, en muchos casos, las comidas están cubiertos, cada voluntario debe afrontar el costo del pasaje hasta Brasil , contratar un seguro médico y cumplir con los requisitos específicos de cada programa.

Para quienes desean conocer Río de Janeiro de una manera diferente, estos voluntariados representan una oportunidad para reducir gastos, adquirir nuevos conocimientos y contribuir con proyectos ambientales o sociales mientras disfrutan de uno de los destinos más famosos de Brasil.