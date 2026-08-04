Brasil, Perú, Colombia y Paraguay bloquearán el ingreso de extranjeros que no hayan cumplido con este trámite.

Oficial | Nueva York, Ciudad de México y Toronto bloquean la salida y el ingreso a las personas que posterguen este trámite con su pasaporte

Las autoridades migratorias de Brasil, Perú, Colombia y Paraguay mantienen vigentes los controles para los viajeros que intenten ingresar o salir del país con el pasaporte vencido, una situación que puede generar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas y los organismos migratorios exigen contar con un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones contempladas en acuerdos regionales.

Atención: qué pasa en Brasil con los pasaportes vencidos

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, de acuerdo con las normas migratorias vigentes.

Los ciudadanos de los países del Mercosur y asociados pueden ingresar a Brasil utilizando un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes de turismo en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden negar el embarque o el ingreso al territorio brasileño cuando el pasajero presenta documentación vencida o que no cumple con los requisitos exigidos para el viaje.

Conocer estos requisitos puede evitar inconvenientes a los colombianos que deseen ingresar a Brasil o realizar viajes internacionales. (Fuente: Representación creada con IA)

Por su parte, los ciudadanos brasileños que viajen al exterior deben contar con la documentación requerida por el país de destino, por lo que se recomienda verificar la vigencia del pasaporte o del documento de identidad antes de emprender el viaje.

Qué exige Perú para entrar o salir del país

En Perú, las autoridades migratorias también exigen que los viajeros presenten documentación válida para ingresar o salir del territorio nacional. En el caso de los extranjeros, el requisito habitual es contar con un pasaporte vigente o un documento de viaje reconocido por las autoridades.

Al igual que ocurre en otros países de la región, las aerolíneas pueden solicitar la documentación correspondiente antes del embarque y rechazar el traslado de pasajeros que no cumplan con las condiciones migratorias exigidas.

Los ciudadanos de países miembros de la Comunidad Andina (CAN), como Colombia, Ecuador y Bolivia, cuentan con facilidades para viajar utilizando documentos de identidad nacionales válidos, sin necesidad de presentar pasaporte en determinados desplazamientos.

Sin embargo, quienes viajen desde otros países deben revisar con anticipación los requisitos específicos de ingreso, ya que la falta de un documento válido puede impedir el embarque o generar inconvenientes al llegar a destino.

Qué exige Perú para entrar o salir del país.

Colombia: qué pasa si el pasaporte está vencido

En Colombia, los viajeros extranjeros deben presentar un pasaporte vigente o un documento de viaje aceptado por las autoridades migratorias para poder ingresar o salir del país.

Las personas que intenten viajar con un pasaporte vencido pueden enfrentar problemas al momento del embarque, ya que las aerolíneas verifican que la documentación cumpla con las condiciones exigidas por el destino y las normas internacionales.

No obstante, los ciudadanos de países de la Comunidad Andina y algunos países asociados pueden ingresar a Colombia utilizando su documento nacional de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte para ciertos viajes.

Para los colombianos que viajan al exterior, la recomendación es comprobar con anticipación la vigencia del pasaporte y los requisitos del país de destino. Cada nación puede establecer condiciones diferentes sobre la validez mínima del documento, por lo que revisar la información oficial antes de viajar evita inconvenientes en aeropuertos y fronteras.

Colombia: qué pasa si el pasaporte está vencido. Imagen creada con IA - ChatGPT

Paraguay también exige documentación vigente para viajar

Paraguay exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país.

Gracias a los acuerdos del Mercosur y países asociados, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar la vigencia de toda la documentación antes de viajar, ya que las aerolíneas o los organismos de control pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos.

Además, quienes residan en Paraguay y realicen viajes internacionales deben contar con la documentación migratoria y de identificación correspondiente según su situación particular.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: