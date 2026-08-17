Las autoridades migratorias de Argentina, Chile y Uruguay continúan aplicando controles a quienes deseen ingresar los territorios. Uno de los requisitos indispensables es contar con un pasaporte vigente, ya que el documento deberá estar en regla y su vencimiento puede derivar en el ingreso de la entrada.

De esta manera, quienes estén pensando realizar un viaje internacional deberán revisar todos los requisitos vigentes para ingresar.

El requisito clave del pasaporte para ingresar a Argentina, Chile y Uruguay

En el caso de Argentina, los extranjeros deberán presentar un pasaporte vigente y en buen estado antes de viajar. En caso de algunos países asociados al Mercosur, se podrá ingresar con un documento nacional de identidad habilitado.

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En Uruguay los requisitos cambian según la nacionalidad del viajero. Para quienes necesiten visa de turismo, las autoridades establecen que debe estar en buen estado y con una vigencia mínima de seis meses. De esta manera, se deberá verificar las condiciones específicas según cada nacionalidad antes de emprender el viaje.

El caso de Chile es similar, ya que exigen contar con un documento de viaje válido y cumplir con las condiciones migratorias establecidas para cada nacionalidad. Previo a la compra de boletos, se debe comprobar la vigencia del documento y evaluar la necesidad de visas o autorizaciones de ingreso.

A quiénes afecta la exigencia de los 6 meses de vigencia

La exigencia de 6 meses de vigencia del pasaporte aplica a todos los viajeros por igual, pero los ciudadanos de los países de Mercosur como o Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia podrán ingresar solo con el DNI.

El requisito, de esta manera, rige principalmente para turistas extranjeros que no forman parte del bloque regional.