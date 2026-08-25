Noruega mantiene una importante demanda de trabajadores para el sector de la construcción y las obras, con miles de puestos que todavía necesitan ser cubiertos. Según Statistics Norway (SSB), durante el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 5.700 vacantes en actividades de construcción, una cifra que incluye distintos oficios y perfiles técnicos.

La necesidad alcanza a albañiles, carpinteros, encofradores, electricistas, fontaneros y soldadores, entre otros profesionales.

Noruega ofrece salarios que pueden superar los 6.000 euros mensuales

El atractivo de estas oportunidades no está solamente en la cantidad de puestos disponibles, sino también en los niveles salariales. Los ingresos dependen del oficio, la experiencia, la cualificación y la responsabilidad que tenga cada trabajador.

En el sector de la construcción existen salarios mínimos establecidos legalmente. Desde junio de 2025, el mínimo para trabajadores cualificados es de 264,32 coronas noruegas por hora, mientras que para trabajadores no cualificados sin experiencia sectorial es de 239,61 coronas.

Los puestos especializados y de mayor responsabilidad pueden alcanzar remuneraciones mucho más elevadas. Según la información de referencia, determinados perfiles pueden llegar a 6.500 euros brutos mensuales o más, aunque esta cifra no representa el salario de todos los albañiles y depende de las condiciones concretas de cada empleo.

Noruega ofrece empleo en construcción con salarios de hasta 6.500 euros y miles de vacantes para albañiles y otros oficios. Magnific.

Qué trabajadores busca Noruega para cubrir las miles de vacantes

La demanda laboral se extiende por diferentes áreas de la construcción. Entre los perfiles que aparecen como más buscados se encuentran albañiles, carpinteros, encofradores, electricistas, fontaneros y soldadores , además de especialistas vinculados al mantenimiento industrial y marítimo .

El dato oficial de SSB muestra que las 5.700 vacantes corresponden al conjunto de las actividades de construcción, por lo que no significa que existan 5.700 puestos exclusivamente para albañiles.

La necesidad de trabajadores también está relacionada con la evolución demográfica y la renovación de la fuerza laboral, mientras que el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura y rehabilitación sostiene parte de la demanda.

Qué requisitos deben cumplir los extranjeros para trabajar en Noruega

Los requisitos dependen de la nacionalidad y del oficio. En el caso de los ciudadanos españoles, Noruega forma parte del Espacio Económico Europeo, por lo que cuentan con condiciones de movilidad laboral diferentes a las de trabajadores procedentes de países que no pertenecen al espacio europeo.

El idioma también puede ser un factor determinante. Algunas empresas pueden aceptar trabajadores que comiencen utilizando inglés, pero el conocimiento del noruego amplía las posibilidades de acceder a puestos estables y de mayor responsabilidad . En profesiones reguladas, además, pueden existir procedimientos específicos para reconocer las cualificaciones obtenidas en otro país.

Dónde encontrar las ofertas de empleo en Noruega

Los trabajadores interesados pueden consultar el portal público de empleo NAV y la red europea EURES, donde se publican oportunidades laborales en Noruega. Actualmente pueden encontrarse ofertas relacionadas con construcción, carpintería, electricidad y otros oficios técnicos.

El portal oficial de empleo noruego muestra, por ejemplo, búsquedas recientes de trabajadores de construcción y albañiles en distintas localidades del país.

Antes de aceptar una propuesta, también es fundamental calcular el coste de vida. Los salarios elevados deben compararse con gastos como alojamiento, alimentación y transporte, que pueden ser considerablemente altos en Noruega.