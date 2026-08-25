Llega la tormenta del siglo este miércoles 26 y jueves 27: alerta por lluvias con granizo y ráfagas de viento en Mendoza.

El tiempo en Mendoza tomará un giro brusco por la llegada de una intensa tormenta por la que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió una alerta naranja.

El pronóstico alerta por el ingreso de fuertes de hasta 60 kilómetros por hora y lluvias acumuladas de hasta 60 milímetros durante el miércoles jueves.

Qué localidades mendocinas están bajo alerta por el temporal, según el SMN

La alerta naranja del SMN rige para el miércoles 26 y jueves 27 por condiciones meteorológicas que pueden interrumpir el normal desarrollo de las actividades diarias.

Miércoles

Durante el miércoles la tormenta golpeará principalmente a las localidades cordilleranas de Punta de Vacas y Uspallata. Se espera abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo con una temperatura que descenderá hasta los 0°.

Jueves

El temporal no solo se mantendrá en Punta de Vacas y Uspallata, sino que también se trasladará a la ciudad de Mendoza y otras localidades cercanas como Tunuyan, San Carlos y San Martín. Se esperan vientos de 40 kilómetros por hora con chubascos a lo largo de toda la jornada.

En otras localidades más al sur como San Rafael y General Alvear el clima se mantendrá nublado con lluvias y actividad eléctrica. La temperatura oscilará entre los 7° y 20°.

Recomendaciones del SMN para las tormentas

Limpiar drenajes para que el agua fluya.

Alejarse de postes y árboles.

Evitar realizar actividades al aire libre.

Mantenerse al tanto de los informes oficiales

Cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires: el pronóstico del SMN

El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señala que los días soleados se despedirán por el regreso de las lluvias. La jornada del jueves estará marcada por las precipitaciones con vientos y actividad eléctrica. Se esperan mínimas de 12° y máximas de 19°.

Pasado el temporal, el viernes amanecerá con mínimas de 11° y máximas de 17° por la tarde con cielo despejado. El fin de semana se mantendrá fresco por las mañanas con 9° y máximas de 17°, ideal para realizar actividades fuera de casa.