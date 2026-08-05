Tenés el pasaporte vigente, pero igual podrían rechazarte en migraciones por este motivo.

Cuando se prepara un viaje al exterior, la mayoría de las personas revisa la fecha de vencimiento del pasaporte. Sin embargo, existe otro detalle que puede convertirse en un problema al momento de cruzar una frontera.

Aunque el documento todavía sea válido, algunos países pueden rechazar el ingreso de un viajero por otras cuestiones en el pasaporte.

El detalle del pasaporte que muchos viajeros pasan por alto

Uno de los aspectos que muchos pasajeros no tienen en cuenta es que el pasaporte debe encontrarse en buenas condiciones y contar con hojas libres suficientes para colocar sellos, visas u otras anotaciones migratorias.

Si el documento está deteriorado, tiene páginas dañadas o ya no dispone de espacio, las autoridades pueden impedir el ingreso o solicitar la renovación antes de viajar.

El detalle del pasaporte que muchos viajeros pasan por alto. Unsplash.

Qué pasa si el pasaporte no tiene hojas libres

Algunos destinos exigen que el pasaporte tenga espacio suficiente para nuevos sellos migratorios o visas. Si el documento está completo, las autoridades pueden solicitar que el viajero tramite uno nuevo antes de ingresar.

Esto puede convertirse en un inconveniente especialmente en países donde los controles migratorios todavía utilizan sellos físicos o donde se requiere una visa adherida al pasaporte.

Un pasaporte dañado también puede impedir el ingreso

Otro punto que suele pasar desapercibido es el estado físico del documento. Un pasaporte puede ser rechazado si presenta daños que dificulten la lectura de los datos o generen dudas sobre su autenticidad.

Entre los problemas que pueden generar inconvenientes se encuentran:

Tapas desprendidas o rotas.

Hojas arrancadas o deterioradas.

Manchas que impidan leer información.

Datos personales ilegibles.

Alteraciones en las páginas.

Daños en el chip electrónico del documento biométrico.

Las autoridades migratorias son las encargadas de determinar si un pasaporte cumple con las condiciones necesarias para permitir el ingreso.

Un pasaporte dañado también puede impedir el ingreso. Unsplash.

Cuánto tiempo de vigencia debe tener el pasaporte para viajar

Además de revisar el estado del documento, es importante verificar los requisitos del destino. Muchos países solicitan que el pasaporte tenga una vigencia mínima al momento del ingreso, que en numerosos casos es de tres o seis meses posteriores a la fecha prevista de salida.

Por eso, tener un pasaporte “vigente” no siempre significa que sea aceptado para viajar.

La recomendación antes de salir de viaje

Los especialistas aconsejan revisar el pasaporte con anticipación y no esperar hasta los últimos días antes del vuelo.

Antes de viajar conviene comprobar:

Fecha de vencimiento.

Cantidad de páginas disponibles.

Estado de las tapas y hojas internas.

Requisitos migratorios del país de destino.

Un simple detalle en el documento puede generar demoras, impedir el embarque o incluso hacer que el pasajero no pueda ingresar al país elegido para sus vacaciones.