Con el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en marcha, son múltiples las dudas que surgen en torno a la documentación que deberán tramitar los extranjeros para ingresar a los países anfitriones, entre ellos Estados Unidos.

Si bien es sabido que un gran número de ciudadanos deberá contar con una visa para ingresar al país norteamericano, existe un sector de la población mundial que podrá entrar al país sin la necesidad de tramitar el documento . Conoce quiénes pueden acceder al beneficio y cuáles son los requisitos que deben cumplir.

¿Quiénes pueden ingresar a Estados Unidos sin visa para ver el Mundial de Fútbol?

Según establece el Gobierno de los Estados Unidos como parte de sus políticas migratorias, las personas que viajen por turismo, negocios o incluso para ver el Mundial de Fútbol, podrán entrar al país sin visa siempre y cuando provengan de alguno de los países que integran el Programa de Exención de Visado (VWP, por sus siglas en inglés).

El VWP permite la estancia en el país por 90 días o menos -siempre que se cumplan todos los requisitos- sin la necesidad de haber tramitado previamente un visado. El único documento que deberán gestionar, además de su pasaporte, es el vinculado al Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

Se trata de un programa del Departamento de Seguridad Nacional que habilita la gestión rápida y expeditiva de un permiso para ingresar a territorio estadounidense.

La Embajada de los Estados Unidos en el Reino Unido detalla que los ciudadanos de países del Programa de Exención de Visa (VWP) generalmente deben solicitar su ESTA al menos 72 horas antes de viajar a Estados Unidos.

A través de su sitio web oficial, el organismo diplomático recuerda la importancia de llevar a cabo con tiempo este trámite, particularmente si los interesados viajarán con motivo de presenciar el Mundial 2026.

¿Qué documento se debe tramitar para viajar al Mundial si el país en que nací integra el VWP? (Foto: Archivo)

¿Cuáles son los países participantes?

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur (República de Corea)

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

¿Quiénes deben presentar su solicitud?

Ciudadano o nacional elegible de un país incluido en el Programa de Exención de Visado

Quienes no poseen una visa de visitante.

Si el viaje tiene una duración de 90 días o menos.

Si se planea viajar a Estados Unidos por negocios o por placer.

En caso de querer solicitar una nueva autorización para una persona o un grupo de solicitudes para dos o más personas.

¿Qué se necesita para solicitarla?

Pasaporte(s) válido(s) de un país participante en el Programa de Exención de Visado. Lista de países participantes en el Programa de Exención de Visado.

Selfie de viajero.

Dirección de correo electrónico válida del viajero.

Dirección y número de teléfono del viajero.

Teléfono y correo electrónico de contacto de emergencia para viajeros.

Método de pago:La tarifa de solicitud es de $40.27 USD.Los métodos de pago válidos incluyen MasterCard, VISA, American Express, Discover (solo JCB o Diners Club) y PayPal.

También puede ser necesaria la siguiente información: