En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este jueves, 18 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0141 (El Cuchillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 18 de junio

1° 0141 11° 6886 2° 3792 12° 3710 3° 8118 13° 4739 4° 4939 14° 2681 5° 2437 15° 1973 6° 5393 16° 0511 7° 8553 17° 7980 8° 0457 18° 5804 9° 8734 19° 5154 10° 4123 20° 1735

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo sugiere tensión y alerta. Puede reflejar agresividad contenida, miedo a ser herido o ganas de defender límites. También señala discusiones y críticas filosas en el entorno.

Soñar con El Cuchillo también simboliza decisiones tajantes y cortes necesarios: soltar lo que duele, cerrar ciclos y marcar límites. Si lo empuñas, hay control y acción; si te amenaza, prudencia y protección personal.