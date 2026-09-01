Los ciudadanos de países que no requieren visa deben cumplir determinados requisitos migratorios al ingresar a México .

Entre ellos se encuentran los viajeros de Argentina, Chile y Uruguay que ingresen como visitantes y no lleven a cabo actividades remuneradas.

La documentación debe permitir acreditar la identidad, el motivo y las condiciones del viaje. La revisión se realiza en el filtro migratorio al llegar al país.

Qué documentos pueden solicitar al ingresar a México

Para ingresar como visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, es necesario presentar un pasaporte vigente .

La Embajada de México en Argentina aclara que no se exige una vigencia mínima de seis meses, aunque algunas aerolíneas pueden exigir por precaución que se tenga este tiempo antes de abordar.

Para ingresar como visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, es necesario presentar un pasaporte vigente. (Fuente: Archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sin embargo, si el pasaporte está próximo a vencer, la permanencia en México quedará limitada al período de vigencia restante del documento. Por ese motivo, se recomienda viajar con la mayor vigencia posible.

También pueden solicitarse el pasaje de ida y regreso y documentación que permita acreditar el motivo y las condiciones de la estadía, como una reserva de hotel, el itinerario del viaje o una carta de invitación.

Qué requisitos conviene revisar antes de viajar

Los viajeros deben verificar que el pasaporte esté vigente y en buen estado, de manera que la identidad pueda ser comprobada sin inconvenientes.

Además, es conveniente llevar documentación respaldatoria sobre el alojamiento, el tiempo previsto de permanencia y la solvencia económica suficiente para afrontar los gastos del viaje. La autoridad migratoria puede requerir estos elementos durante la revisión de ingreso.

La documentación puede variar según el motivo del viaje. Quienes ingresen por negocios, estudios, actividades profesionales u otras razones deben contar con los comprobantes correspondientes.

Qué puede ocurrir si falta documentación

La admisión al territorio mexicano queda sujeta a la revisión de las autoridades migratorias. Por eso, presentar un pasaporte vigente no elimina la posibilidad de que se solicite información adicional sobre el viaje.

Pueden surgir inconvenientes si el viajero no puede acreditar el motivo de la visita, no cuenta con documentación sobre el alojamiento o presenta un pasaporte vencido o deteriorado.

Para reducir demoras en el aeropuerto, se recomienda revisar la documentación antes de viajar, conservar el pasaje de regreso y llevar en formato digital o impreso las reservas, cartas de invitación y demás comprobantes vinculados con la estadía.