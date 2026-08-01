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Conseguir una visa para trabajar en Estados Unidos sigue siendo uno de los principales objetivos de miles de inmigrantes.

En ese escenario, la administración de Donald Trump mantiene vigente un permiso migratorio que les permite ingresar al país de forma legal para cubrir empleos que no logran ser ocupados por trabajadores estadounidenses.

Se trata de la visa H-2A, destinada al sector agrícola. En los últimos meses, el Gobierno de Estados Unidos implementó cambios para agilizar su tramitación, con el objetivo de facilitar la contratación de mano de obra temporal cuando exista una necesidad comprobada.

Qué es la visa H-2A y por qué sigue siendo una de las principales puertas de entrada a Estados Unidos

La visa H-2A permite que empleadores estadounidenses contraten trabajadores extranjeros para realizar tareas agrícolas de carácter temporal o estacional .

La visa H-2A permite que empleadores estadounidenses contraten trabajadores extranjeros para realizar tareas agrícolas de carácter temporal o estacional. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

Para acceder a este programa, las empresas deben demostrar que no cuentan con suficientes trabajadores locales disponibles y que la contratación de inmigrantes no afectará los salarios ni las condiciones laborales de los empleados estadounidenses .

Gracias a este mecanismo, miles de personas consiguen cada año un empleo legal en Estados Unidos para participar en campañas de cosecha, siembra y otras actividades vinculadas al campo.

Qué trabajos permite realizar la visa H-2A y quiénes pueden solicitarla

Este permiso está destinado exclusivamente a actividades agrícolas y solo pueden acceder ciudadanos de países habilitados por el Gobierno estadounidense.

Entre los trabajos más habituales se encuentran:

Cosecha de frutas y verduras.

Cultivo de hortalizas y cereales.

Poda y mantenimiento de árboles frutales.

Producción y recolección de nueces.

Preparación y fertilización de terrenos.

Trabajos en invernaderos.

Actividades vinculadas al cultivo de tabaco.

¿Quiénes pueden solicitar esta visa?

El pedido de la visa H-2A aplica para los extranjeros provenientes de determinados países, tales como:

México

Guatemala

Honduras

El Salvador

Colombia

Perú.

La solicitud podrá ser efectiva siempre que cuenten con una oferta laboral de un empleador autorizado y cumplan con los requisitos migratorios establecidos.

Cómo obtener la visa H-2A para trabajar legalmente en Estados Unidos

El trámite comienza cuando un empleador presenta una solicitud para contratar trabajadores extranjeros mediante el programa H-2A.

Después de obtener la certificación correspondiente, el trabajador debe solicitar la visa en una embajada o consulado de Estados Unidos.

Si recibe la aprobación, podrá viajar al país para desempeñar únicamente el empleo autorizado.

Además, las autoridades estadounidenses introdujeron cambios para acelerar parte del proceso administrativo y avanzar con algunas revisiones antes de finalizar la certificación laboral.

Uno de ellos, es una nueva versión electrónica del Formulario I-129H2A para determinadas solicitudes, una medida que busca reducir los tiempos de espera y facilitar la contratación de trabajadores agrícolas temporales.