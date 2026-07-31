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En Estados Unidos, los extranjeros que deseen ingresar deben tramitar una visa que se ajuste a la naturaleza del viaje, que puede varias desde turismo y negocios hasta trabajo y estudio. Cada una tiene distintos requisitos y apunta a distintos objetivos.
La visa no es documento permanente ni garantiza el ingreso de manera indefinida, y el Gobierno estadounidense puede revocarla si considera que el titular incumplió las condiciones.
El Gobierno revocará todas las visas a los extranjeros que no cumplan con estas condiciones
Según el Departamento de Estado, la visa podrá ser revocada en distintas situaciones, como por ejemplo:
- Ser arrestado o condenado por un delito.
- Permanecer en Estados Unidos durante más tiempo del permitido según la visa.
- Trabajar o realizar actividades que no se correspondan con el tipo de visa obtenido.
- Proporcionar información falsa o cometer fraude durante el trámite migratorio.
- Dejar de cumplir los requisitos de la categoría asignada.
- Representar un riesgo para la seguridad pública o nacional.
- Incumplir las leyes migratorias.
¿Qué hacer si me revocan la visa estadounidense?
Si Estados Unidos revoca la visa, la recomendación de los organismos oficiales son las siguientes:
- Leer cuidadosamente la notificación recibida para conocer el motivo de la revocación.
- No intentar ingresar a Estados Unidos utilizando esa visa, ya que deja de ser válida.
- Si corresponde, solicitar una nueva visa y demostrar nuevamente que se cumplen todos los requisitos de elegibilidad.
- Aportar la documentación adicional que puedan requerir las autoridades consulares.
- Si la revocación está relacionada con un proceso penal, una infracción migratoria u otra situación completa, buscar asesoramiento legal antes de presentar una nueva solicitud.