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En Estados Unidos, los extranjeros que deseen ingresar deben tramitar una visa que se ajuste a la naturaleza del viaje.

En Estados Unidos, los extranjeros que deseen ingresar deben tramitar una visa que se ajuste a la naturaleza del viaje, que puede varias desde turismo y negocios hasta trabajo y estudio. Cada una tiene distintos requisitos y apunta a distintos objetivos.

La visa no es documento permanente ni garantiza el ingreso de manera indefinida , y el Gobierno estadounidense puede revocarla si considera que el titular incumplió las condiciones.

El Gobierno revocará todas las visas a los extranjeros que no cumplan con estas condiciones

Según el Departamento de Estado, la visa podrá ser revocada en distintas situaciones, como por ejemplo:

Ser arrestado o condenado por un delito.

Permanecer en Estados Unidos durante más tiempo del permitido según la visa.

Trabajar o realizar actividades que no se correspondan con el tipo de visa obtenido.

Proporcionar información falsa o cometer fraude durante el trámite migratorio.

Dejar de cumplir los requisitos de la categoría asignada.

Representar un riesgo para la seguridad pública o nacional.

Incumplir las leyes migratorias.

En Estados Unidos, los extranjeros que deseen ingresar deben tramitar una visa que se ajuste a la naturaleza del viaje. Wikimedia Commons | ChatGPT

¿Qué hacer si me revocan la visa estadounidense?

Si Estados Unidos revoca la visa, la recomendación de los organismos oficiales son las siguientes: