En esta noticia Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura

La canadiense Anne Carson obtuvo el Premio Nobel de Literatura 2026 “por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea ”, anunció este jueves la Academia Sueca.

Esta celebración anual que hoy tiene lugar en Estocolmo, Suecia, distingue a figuras de la Medicina, Física, Química, Literatura, Paz y Ciencias Económicas.

Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura

En la edición del año pasado, el ganador del Premio Nobel a la Literatura había sido el escritor húngaro László Krasznahorkai, seleccionado por su “obra cautivadora y visionaria”.

Carson, nacida en Toronto en 1950, es la décimo novena mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura. Los dos Premios Nobel que recibió la literatura canadiense fueron para mujeres. En 2013 había sido galardonada Alice Munro. Aunque Saul Bellow, galardonado en 1976, había nacido en Canadá, era ciudadano estadounidense y vivió la mayor parte de su vida ahí.

La obra de Carson está marcada por el diálogo con la antigüedad greco-latina .

En 1981 publico su tesis doctoral sobre en literaturas clásicas cuyo título, en latín, “Odi et Amo ergo sum” (Odio y amo luego existo), variaba la famosa frase de René Descartes “Cogito ergo sum” (Pienso luego existo).

A lo largo de toda su carrera combinó la escritura de poesía con el trabajo de traducción y la docencia en diversas universidades.

Casi toda su producción literaria se centró en “la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de encontrar nuevos significados”, según la Academia.

Ella misma ha señalado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra.

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