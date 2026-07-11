El vinagre blanco sirve para combatir plagas de insectos en los hogares.

El vinagre blanco es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar por su capacidad para eliminar suciedad, desinfectar superficies y neutralizar olores. Sin embargo, pocos conocen que también puede ayudar a mantener alejadas algunas plagas cuando se utiliza de la manera correcta.

Cada vez más especialistas en limpieza recomiendan incorporarlo a las rutinas domésticas, especialmente en la entrada de la casa, ya que su intenso aroma puede actuar como un repelente natural para determinados insectos y, al mismo tiempo, contribuir a mantener los ambientes más frescos.

¿Por qué recomiendan rociar vinagre en la entrada de la casa?

El olor penetrante del vinagre resulta desagradable para algunos insectos, por lo que aplicarlo cerca de puertas, marcos y accesos puede ayudar a reducir su presencia dentro de la vivienda.

Aunque no reemplaza un tratamiento profesional cuando existe una infestación, sí puede convertirse en una medida preventiva para disminuir el ingreso de:

Hormigas.

Moscas.

Mosquitos.

Algunos insectos rastreros que suelen ingresar desde el exterior, como las arañas.

Además, el vinagre ayuda a eliminar restos de suciedad y residuos que pueden atraer plagas.

Otros beneficios del vinagre para el hogar

Además de ayudar a mantener alejados algunos insectos, el vinagre blanco se convirtió en uno de los ingredientes más utilizados en las tareas domésticas gracias a su versatilidad.

Utilizado de forma correcta, puede colaborar con la higiene de diferentes superficies y contribuir a que los ambientes se mantengan más limpios y libres de olores desagradables.

Entre sus aplicaciones más conocidas se encuentran:

Neutralizar malos olores en distintos ambientes.

Limpiar pisos, puertas y ventanas.

Desinfectar algunas superficies.

Eliminar restos de grasa y suciedad.

Contribuir a mantener una sensación de mayor limpieza en los accesos de la vivienda.

¿Cómo aplicar el vinagre correctamente?

Imagen ilustrativa ChatGPT

Para aprovechar al máximo sus propiedades, los especialistas recomiendan utilizar vinagre blanco dentro de un rociador, ya que permite distribuir el producto de manera uniforme sobre las zonas donde suelen ingresar los insectos .

La recomendación es aplicar una fina capa de vinagre en los principales puntos de acceso de la vivienda. Las superficies más aconsejadas son:

La entrada principal de la vivienda.

Marcos de puertas y ventanas.

Umbrales.

Zonas donde suelen aparecer insectos.

Para mantener su efecto, los expertos aconsejan repetir la aplicación de forma periódica, especialmente después de lluvias, limpiezas profundas o cuando el olor del vinagre haya desaparecido.

Si bien este truco casero ayuda, no sustituye los tratamientos profesionales cuando existe una plaga instalada dentro del hogar.