El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes por la noche que acordó un alto el fuego de dos semanas con Irán, lo que generó un efecto inmediato en los mercados. El barril de petróleo se derrumba 16% y cae por debajo de los u$s 100, mientras que los futuros de los principales índices de Wall Street suben casi 2%. Menos de dos horas antes de que venciera el plazo que fijado para que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos pospuso nuevos ataques, luego de amenazar con que “una civilización entera morirá”. El anuncio de Trump fue un nuevo episodio del Taco Trade, como se conoce en los mercados a la estrategia del presidente estadounidense de tensar la cuerda y luego ceder. El barril de petróleo WTI (West Texas Intermediate) operaba el martes por la noche en u$s 98, mientras que el crudo Brent caía 13% y se negociaba a u$s 94. Por su parte, los futuros de Nasdaq subían 2% y el S&P 500 trepaba 1,81%. El Dow Jones también ganaba 1,78%. “Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas”, escribió Trump en las redes sociales. “Este será un ALTO EL FUEGO recíproco”, agregó. La expectativa del mercado ahora se centra en un gesto de distensión de Teherán.