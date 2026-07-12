En la emocionante llave 4 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Argentina se impuso contundentemente ante Suiza con un marcador de 3-1. Los goles albicelestes fueron anotados por Alexis Mac Allister a los 9 minutos del primer tiempo, Julián Álvarez a los 51 minutos de la segunda parte y Lautaro Martínez al minuto 60. Suiza logró descontar con un tanto de Dan Ndoye a los 66 minutos.

El astro Lionel Messi fue la figura del partido, destacándose con 4 remates a puerta y 65 pases precisos, mostrando su gran nivel en el encuentro. Además, Alexis Mac Allister tuvo un papel fundamental al anotar un gol y ofrecer 51 pases acertados, contribuyendo significativamente al juego ofensivo de Argentina.

El director técnico argentino, Lionel Scaloni, optó por una formación 4-4-2, alineando a Emiliano Martínez en el arco, y una defensa compuesta por Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo jugaban Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que la delantera estaba conformada por Lionel Messi y Julián Álvarez.

Por su parte, Suiza, dirigido por Murat Yakin, presentó un esquema 4-5-1 con Gregor Kobel como arquero, y en defensa contaba con Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez. En el centro del campo se encontraban Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Fabian Rieder y Djibril Sow, mientras que Breel Embolo lideraba el ataque.

El árbitro del encuentro fue João da Silva Pinheiro, quien tuvo que manejar un partido intensamente disputado que vio a Breel Embolo de Suiza recibir dos tarjetas amarillas, lo que llevó a su expulsión a los 71 minutos. Este triunfo transitó a Argentina a la tan esperada semifinal del campeonato.

Cambios en Argentina

105’ A2 - Salió Cristian Romero por Nicolás Otamendi

109’ A2 - Salió Leandro Paredes por José Manuel López

77’ 2T - Salió Nicolás Tagliafico por Nicolás González

84’ 2T - Salieron Rodrigo De Paul por Lautaro Martínez y Nahuel Molina por Gonzalo Montiel

90’ A1 - Salió Enzo Fernández por Thiago Almada

Amonestaciones en Argentina:

6’ A1 Thiago Almada (Conducta antideportiva), 7’ A1 Lautaro Martínez (Conducta antideportiva) y 9’ A2 José Manuel López (Conducta antideportiva)

Cambios en Suiza

114’ A2 - Salió Remo Freuler por Ruben Vargas

85’ 2T - Salieron Djibril Sow por Silvan Widmer y Fabian Rieder por Miro Muheim

86’ 2T - Salió Dan Ndoye por Zeki Amdouni

94’ 2T - Salió Ricardo Rodríguez por Eray Cömert

95’ A1 - Salió Denis Zakaria por Ardon Jashari

Amonestaciones en Suiza:

43’ 1T Breel Embolo (Conducta antideportiva)

Expulsado en Suiza:

71’ 2T Breel Embolo (Roja por doble amarilla)