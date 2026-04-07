A menos de dos horas del ultimátum en el que advirtió que “toda una civilización morirá esta noche”, Donald Trump anunció un giro en la estrategia de Estados Unidos y accedió a suspender los ataques contra Irán por dos semanas, en lo que definió como una oportunidad para cerrar un acuerdo de paz. La decisión, comunicada tras conversaciones con autoridades de Pakistán, quedó supeditada a que Teherán acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz. Trump afirmó haber recibido una “propuesta de 10 puntos” de Irán tras amenazar con lanzar ataques masivos contra infraestructuras civiles. El presidente estadounidense afirmó que suspendería los bombardeos contra Irán porque Washington y Teherán “están muy avanzados” en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz permanente. Señaló que la campaña estadounidense “ya ha cumplido y superado todos los objetivos militares, y se encuentra muy avanzada en la consecución de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio”. Irán no ha respondido a la declaración de Trump y no está claro si ha aceptado el alto el fuego de dos semanas esbozado por el presidente. Trump afirmó que “casi todos los diversos puntos de desacuerdo del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se consuma”. Los precios del petróleo cayeron y los futuros bursátiles estadounidenses subieron el martes por la tarde tras conocerse la noticia de que Trump propuso un alto el fuego de dos semanas en Irán. El crudo Brent, referencia internacional, cayó un 5 %, mientras que el WTI, referencia estadounidense, bajó un 9 %. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses que siguen al S&P 500 y al Nasdaq, con gran peso tecnológico, subieron más de un 2 % al cierre de la sesión en Nueva York. Con información del Financial Times.