La Tierra se prepara para presenciar uno de los fenómenos astronómicos más impactantes de las últimas décadas. El próximo 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un eclipse solar total que promete romper récords y captar la atención de millones de personas en distintos puntos del planeta.

Los especialistas consideran que se tratará del eclipse total más prolongado del siglo XXI , una característica que lo convierte en un acontecimiento excepcional para científicos, aficionados a la astronomía y observadores ocasionales.

Durante varios minutos, el cielo se oscurecerá por completo en pleno día, generando una experiencia visual que pocas generaciones tienen la oportunidad de presenciar.

Por qué este eclipse será tan especial

La particularidad del fenómeno radica en la duración de su fase de totalidad, es decir, el momento en que la Luna bloquea completamente la luz del Sol.

Según las proyecciones astronómicas, la oscuridad podrá extenderse hasta seis minutos y 23 segundos en algunos puntos de observación, una cifra muy superior a la registrada en eclipses recientes.

Para ponerlo en perspectiva, el eclipse que atravesó América del Norte en 2024 tuvo una duración máxima de cuatro minutos y 28 segundos, mientras que otros eventos similares suelen durar apenas unos pocos minutos.

Dónde podrá verse el eclipse solar total de 2027

La sombra proyectada por la Luna iniciará su recorrido sobre el océano Atlántico antes de avanzar por el norte de África y parte de Medio Oriente.

Ya hay fecha: el eclipse solar más largo del siglo será histórico y caerá este día (foto: archivo).

La franja de totalidad atravesará:

Marruecos.

Argelia.

Túnez.

Libia.

Egipto.

Arabia Saudita.

Yemen.

Finalmente, el fenómeno concluirá sobre el océano Índico.

Entre todos los puntos de observación, la ciudad egipcia de Luxor aparece como uno de los lugares privilegiados para contemplar el eclipse en su máxima expresión.

Además, el evento podrá apreciarse de forma parcial en numerosos países europeos, regiones de Asia y distintos territorios africanos.

El impresionante recorrido de la sombra lunar

Los cálculos indican que la sombra de la Luna avanzará sobre la superficie terrestre a una velocidad cercana a los 258 kilómetros por hora.

Durante su recorrido cubrirá una trayectoria de más de 15.000 kilómetros y oscurecerá una enorme franja del planeta.

Aun así, los expertos recuerdan que el área afectada representa una pequeña porción de la superficie terrestre, lo que explica por qué este tipo de fenómenos resulta tan difícil de observar desde cualquier ubicación.

Cómo observar el eclipse de forma segura

Los astrónomos advierten que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección adecuada, incluso cuando el eclipse está en desarrollo.

Para disfrutar del fenómeno sin riesgos se recomienda utilizar:

Gafas certificadas bajo la norma ISO 12312-2.

Filtros solares especiales para telescopios.

Binoculares adaptados para observación astronómica.

El uso de lentes de sol comunes no brinda protección suficiente frente a la radiación solar y puede provocar daños irreversibles en la vista.

Un evento que marcará una generación

La combinación de una duración excepcional, una amplia zona de visibilidad y las condiciones astronómicas necesarias para que ocurra convierten a este eclipse en uno de los acontecimientos científicos más esperados de los próximos años.

Por esa razón, agencias espaciales, observatorios y comunidades astronómicas de todo el mundo ya comenzaron la cuenta regresiva para un espectáculo natural que transformará el día en noche durante más de seis minutos y quedará grabado como uno de los grandes fenómenos celestes del siglo.