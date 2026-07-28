Un eclipse lunar cubrirá a todo el país en agosto: será el último evento astronómico del año y no se volverá a repetir

El cielo volverá a ofrecer un espectáculo astronómico para los mexicanos antes de que termine el verano. De acuerdo con el calendario de eventos astronómicos 2026 publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la noche del 27 de agosto ocurrirá un eclipse parcial de Luna que podrá observarse desde prácticamente todo el país, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Este fenómeno será el último eclipse del año y representa una oportunidad para admirar cómo la Tierra proyecta parte de su sombra sobre la superficie lunar. Aunque la Luna no desaparecerá por completo, una fracción de su disco se oscurecerá de manera gradual conforme nuestro planeta se interponga entre ella y el Sol, un proceso que ocurre sin riesgos para la vista y que puede disfrutarse sin necesidad de telescopios.

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El eclipse total de Sol ocurrirá antes, pero México no podrá verlo

Antes del eclipse lunar de agosto, el calendario astronómico de la UNAM contempla otro de los grandes fenómenos de 2026: el eclipse total de Sol del 12 de agosto. Sin embargo, este evento no será visible desde México, ya que la franja de totalidad cruzará el Atlántico Norte y diversas regiones de Europa.

Durante un eclipse total de Sol, la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar durante unos minutos para quienes se encuentran dentro de la trayectoria de la totalidad. En esas zonas el día se transforma momentáneamente en noche, la temperatura puede descender algunos grados y es posible observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol.

En México, este eclipse pasará prácticamente desapercibido, ya que la alineación entre ambos astros no permitirá observarlo desde el territorio nacional. Aun así, el fenómeno tendrá gran relevancia científica y será seguido por observatorios y agencias espaciales de distintas partes del mundo.

Los otros eventos astronómicos que la UNAM recomienda seguir en 2026

Tras los eclipses de agosto, el calendario astronómico de la UNAM incluye otros fenómenos que podrán observarse desde México durante septiembre. Aunque son menos llamativos que un eclipse, representan momentos importantes para quienes disfrutan de la observación del cielo.

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Uno de ellos será el equinoccio de otoño, previsto para el 22 de septiembre. En esta fecha, el Sol se ubicará sobre el ecuador terrestre, provocando que el día y la noche tengan una duración muy similar en gran parte del planeta. Además de marcar el inicio del otoño en el hemisferio norte, este evento tiene importancia para la astronomía porque evidencia el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol.

También destaca la oposición de Neptuno, que ocurrirá el 25 de septiembre. En ese momento, el planeta se encontrará en la posición más favorable para su observación desde la Tierra, ya que estará alineado con el Sol y nuestro planeta. Sin embargo, debido a su enorme distancia, no podrá verse a simple vista y será necesario utilizar telescopios para apreciarlo.

Con eclipses, lluvias de meteoros, equinoccios y alineaciones planetarias, el calendario elaborado por la UNAM confirma que 2026 será uno de los años más interesantes para la observación astronómica desde México, ofreciendo múltiples oportunidades para acercarse a la ciencia y descubrir los fenómenos que ocurren sobre nuestras cabezas.