La ANMAT emitió una alerta sanitaria por la circulación de una serie de mascarillas faciales y de manos que se comercializaban sin registro . La medida fue oficializada mediante la Disposición 4193/2026 publicada en el Boletín Oficial y abarca a cuatro marcas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica exigió el retiro urgente de los productos por no poder garantizar las condiciones de elaboración.

Qué mascarillas fueron prohibidas por ANMAT

Durante fiscalizaciones electrónicas realizadas por el área de Cosmetovigilancia y en inspecciones de control de mercado, ANMAT encontró que los productos carecían de registro sanitario.

De esta manera, no se puede garantizar que hayan sido elaborados bajo condiciones sanitarias adecuadas o que estén formulados con ingredientes habilitados por la normativa.

Las marcas y productos afectado por la Disposición son:

Máscara facial Rose Facial Mask, marca Ushas, 25 ml, sin datos de inscripción sanitaria.

Máscara facial Lemon Brighten Facial Mask Whitening Skin, marca Fayankou, 25 ml, con vencimiento junio de 2028, sin datos de inscripción sanitaria.

Máscara facial Facial Mask, marca Kakaziyan Cartoon Mask, fabricada en China, sin datos de inscripción sanitaria.

Máscara facial Mask Pack, marca Kakaziyan Cartoon Mask, 30 ml, fabricada en China, sin datos de inscripción sanitaria.

Máscara de manos, marca Chovemoar, 36 g, lote HBD12C1, con vencimiento abril de 2024, sin datos de inscripción sanitaria.

Mascarilla facial prohibida por ANMAT.

Qué decisión tomó ANMAT respecto a las mascarillas

El organismo exigió el retiro urgente de las mascarillas de todos los comercios. La prohibición alcanza su uso, publicidad y publicación en plataformas de vente en línea y distribución en todo el territorio nacional.

Qué hacer si compré una de estas mascarillas

ANMAT detalla en los anexos de las resoluciones las características de los productos originales y las unidades falsas. Las alteraciones no solo son de registro, sino que también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado.

Para identificar los productos, se debe verificar el etiquetado original. “En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde”, sumaron.

El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.