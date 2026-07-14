Ocho de cada 10 empresas mexicanas consideran que las finanzas integradas serán su principal motor de crecimiento en los próximos años, una proporción superior a la observada en otros mercados de América Latina. Sin embargo, el fraude y los riesgos de seguridad continúan siendo el principal obstáculo para acelerar la innovación, de acuerdo con el Informe de Banca Adaptativa de Galileo Financial Technologies.

El estudio, elaborado entre 337 directores de tecnología (CTOs) y de información (CIOs) de la región, encontró que 80% de las empresas mexicanas identifica las finanzas integradas como la oportunidad de crecimiento más importante hacia adelante, frente al 55.9% registrado en Argentina.

Además, 90.9% de las compañías en México afirmó que los servicios financieros en tiempo real ya representan un impulsor relevante para sus ingresos, casi el doble del nivel reportado en Colombia, donde el indicador se ubicó en 54.4%.

Viajes y retail impulsan la adopción

El reporte señala que las empresas están dejando de limitar los servicios financieros al sector bancario para incorporarlos directamente en industrias como viajes, hospitalidad y comercio minorista.

En particular, las compañías de viajes y hospitalidad destacan por el uso de datos en tiempo real para mejorar la atención al cliente: 78.9% utiliza esta información para activar servicios de soporte, más del doble del 38.5% observado en la industria financiera tradicional. Asimismo, estos sectores aprovechan la personalización automatizada de recompensas para incentivar compras recurrentes y fortalecer la lealtad de los consumidores.

El fraude limita la innovación

Pese al optimismo sobre el crecimiento del sector, el informe advierte que México enfrenta la barrera de fraude más elevada de América Latina.

Más de la mitad de las empresas consultadas (50.9%) señaló que el fraude y la seguridad son el principal problema reportado por sus clientes , mientras que 52.7% identificó estos riesgos como el mayor obstáculo para acelerar el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros.

El documento también muestra que solo 14.5% de las empresas mexicanas prueba y lanza nuevos servicios de manera continua, por debajo del 25% registrado en Brasil, lo que refleja un rezago en la velocidad de innovación.

La apuesta es por una banca adaptativa

Para enfrentar estos desafíos, Galileo plantea avanzar hacia un modelo de “banca adaptativa”, que permita ajustar en tiempo real la infraestructura tecnológica y la experiencia del cliente sin perder control operativo.

“México ha adoptado con éxito infraestructura de pagos en tiempo real como SPEI, pero el siguiente reto es la agilidad operativa”, afirmó Eduardo Azuara, principal de estrategia y ventas para México en Galileo Financial Technologies.

El directivo añadió que un modelo adaptativo permitiría a empresas, especialmente de los sectores de viajes y retail, escalar sus ofertas de finanzas integradas al tiempo que gestionan de forma dinámica los riesgos de fraude que hoy frenan la innovación.