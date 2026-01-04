Las Fuerzas Armadas de Venezuela lanzaron un ultimátum a Trump y exigieron la liberación de Maduro: “Fue secuestrado”.

El Ejército de Venezuela, comandado por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro, detenido actualmente en Estados Unidos, y dio un mensaje a toda la población venezolana: “La Patria continúa”.

Las Fuerzas Armadas dieron una orden urgente para que el Gobierno de Donald Trump libere al líder chavista. “Su secuestro representa una amenaza contra el orden global”, aseguró Padrino López en sus últimas declaraciones.

“Exigimos la liberación de Nicolás Maduro. Está secuestrado con la primera dama Cilia Flores, un acto de saña que se desató contra una mujer de valores y principios”, agregó. Mientras tanto, el mandatario venezolano continúa en Estados Unidos y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró que utilizarán “múltiples palancas de presión” si las autoridades chavistas no toman las decisiones “adecuadas”.

El respaldo del ejército venezolano a Maduro: “Rápida liberación”

“Le pedimos al mundo que vea con atención todo esto que está sucediendo en contra de nuestra soberanía y nuestra constitución”, declaró el ministro de Defensa de Venezuela en un mensaje emitido a través de cadena nacional.

En la misma línea, Padrino López calificó a Maduro como “el auténtico y genuino líder constitucional”. Sus declaraciones se dan en un contexto de transformación de las autoridades venezolanas a raíz del ataque estadounidense: el Tribunal Supremo de Justicia nombró a Delcy Rodríguez como presidenta interina ante la “ausencia forzosa” de Maduro.

Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, asumió las funciones ejecutivas luego de que el organismo judicial interpretara, según lo establecido por la Constitución, que el vice puede suplir las faltas temporales o absolutas del mandatario.

Foto: Nicolás Maduro y su esposa junto al ministro de Defensa Vladimir Padrino López. EFE

Se transforma la cúpula del poder en Venezuela tras la detención de Maduro

La aprehensión de Nicolás Maduro a manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó a una reestructuración inmediata de la cúpula gubernamental chavista.

Además del ascenso de Delcy Rodríguez a las funciones ejecutivas máximas, la figura de Jorge Rodríguez, su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, cobraría mayor relevancia de cara a las próximas semanas y a las decisiones políticas que el Ejecutivo podría tomar.

En caso de que Delcy no se encuentre apta para la toma del poder, la Constitución establece que el presidente de la Asamblea Nacional, su hermano, debe hacerse responsable del rol presidencial.