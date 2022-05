La revista Time puso en tapa a Lula da Silva y ya hay polémica: qué dijo de su candidatura y de la guerra

Luiz Inácio Lula da Silva aún no lanzó oficialmente su candidatura a la presidencia de Brasil -lo hará este sábado 7- pero la revista Time ya lo consagró en la tapa de su edición del 23 de mayo, que tituló "Segundo acto de Lula" , en alusión a un nuevo mandato presidencial en vistas de que las encuestas lo posicionan como el favorito.

"El líder más popular del Brasil busca el retorno a la presidencia ", indicó Time en referencia a qu el próximo 2 de octubre, Lula da Silva competirá en las urnas por un nuevo mandato -tras gobernar entre 2003-2010-. ¿Su principal rival? El actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro.



Brasil: Lula y Bolsonaro celebraron el Día del Trabajador en clave electoral



Bolsonaro acusó a WhatsApp de perjudicarlo para las elecciones: "Querer hacer eso es inaceptable"



El artículo señala que las encuestas sitúan a Lula en un 45% y a Bolsonaro en un 31% de preferencias del electorado, con los candidatos más centristas prácticamente descartados.



En la entrevista, el líder dijo que no dudó en volver a la primera línea de la política y admitió que "la verdad es que nunca me di por vencido ". "La política vive en cada célula de mi cuerpo, porque tengo una causa . Y en los 12 años transcurridos desde que dejé el cargo, veo que todas las políticas que creé para beneficiar a los pobres han sido destruidas", lamentó.

Lula confesó qué va a pasar con la economía en Brasil si vuelve a ser presidente



Brasil: en un guiño a los mercados, Lula defiende la independencia del Banco Central

La extensa nota describe la vida de Lula desde su infancia hasta sus actuales 76 años , con lujo de detalles sobre toda su trayectoria política. Él mismo republicó hoy la imagen de Time en su cuenta de Twitter, con el texto "Tapa de Time".

QUÉ DIJO EN MARZO sobre LA GUERRA EN ucrania

La entrevista fue hecha en la sede paulista del Partido de los Trabajadores (PT) por Ciara Nugent a fin de marzo, casi un mes después de que Rusia invadiera Ucrania, y seis semanas antes de que Lula lance su campaña.



Consultado sobre la guerra en Ucrania, la periodista le preguntó a Lula si podría hablar con Vladímir Putin después de lo que hizo en Ucrania.

" Los políticos cosechamos lo que sembramos . Si siembro fraternidad, solidaridad, armonía, cosecharé cosas buenas. Si siembro discordia, cosecharé peleas. Putin no debería haber invadido Ucrania. Pero no sólo Putin es culpable . Estados Unidos y la Unión Europea también son culpables. ¿ Cuál fue el motivo de la invasión de Ucrania ? ¿LA OTAN? Entonces los EE.UU. y Europa deberían haber dicho: 'Ucrania no entrará en la OTAN'. Eso habría resuelto el problema", respondió Lula.

Nugent le repreguntó a Lula qué haría si fuera presidente en ese momento , y si habría podido evitar el conflicto.

"No sé si sería capaz. Si fuera presidente, habría llamado a Biden, y a Putin, y a Alemania, y a Macron. Porque la guerra no es la solución. Creo que el problema es que si no se intenta, no se arreglan las cosas. Y hay que intentarlo", explicó.

"A veces me preocupa. Me preocupé mucho cuando Estados Unidos y la UE adoptaron a (Juan) Guaidó (entonces líder del Parlamento de Venezuela) como presidente del país (en 2019). No se juega con la democracia. Para que Guaidó sea presidente, tendría que ser elegido . La burocracia no puede sustituir a la política. En política, son dos jefes de Estado los que gobiernan, ambos elegidos por su pueblo, los que tienen que sentarse en la mesa de negociación y mirarse a los ojos y hablar.

Y ahora, a veces me siento y veo al Presidente de Ucrania (Volodímir Zelenski) hablando en la televisión, siendo aplaudido, recibiendo una ovación de pie por todos los parlamentarios (europeos). Este tipo es tan responsable como Putin de la guerra. Porque en la guerra no hay un solo culpable. Saddam Hussein fue tan culpable como Bush (por el estallido de la guerra de Irak de 2003). Porque Saddam Hussein podría haber dicho: "Pueden venir aquí y comprobarlo y demostraré que no tengo armas de destrucción masiva". Pero mintió a su pueblo. Y ahora, este presidente de Ucrania podría haber dicho: "Vamos, dejemos de hablar de este asunto de la OTAN, de la adhesión a la U.E. por un tiempo . Discutamos un poco más primero".

La periodista le dijo a Lula "¿así que Volodímir Zelenski debería haber hablado más con Putin, incluso con 100.000 soldados rusos en su frontera?".

"No conozco al presidente de Ucrania. Pero su comportamiento es un poco extraño. Parece que forma parte del espectáculo. Está en la televisión mañana, tarde y noche. Está en el parlamento del Reino Unido, en el parlamento alemán, en el parlamento francés, en el parlamento italiano, como si estuviera haciendo una campaña política . Debería estar en la mesa de negociaciones", evaluó Lula.

La periodista insistió: "¿Realmente puede decirle eso a Zelenski? Él no quería una guerra, vino a él".