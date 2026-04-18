El presidente Yamandú Orsi participó este sábado en Barcelona de la Cumbre en Defensa de la Democracia, un encuentro que reunió a una veintena de mandatarios progresistas , como Luis Inacio Lula Da Silva de Brasil, el anfitrión Pedro Sánchez de España, Gustavo Petro de Colombia, Claudia Sheinbaum de México, el presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa, y su par de Cabo Verde José María Neves, entre otros. Otra de las figuras cercanas al presidente uruguayo fue el exmandatario de Chile, Gabriel Boric, que participó activamente de estos encuentros también durante su administración al frente del país trasandino. Este encuentro surgió como una respuesta a lo que se considera una amenaza a la democracia por parte de extremismos o fundamentalismos que en los últimos tiempos que, según estos mandatarios, ponen en peligro la convivencia y las bases democráticas. Esta cumbre se realiza en paralelo a la primera edición de la llamada Movilización Progresista Global" que reúne a dirigentes políticos y líderes de izquierda de varias partes del mundo. Orsi no asistió a este otro encuentro progresista, y tras la reunión con sus pares en Barcelona se reunió con el presidente del gobierno español y con la mandataria mexicana. Además, realizó una visita al Barcelona Supercomputing Center y un breve encuentro con comunidad de uruguayos en Barcelona. El jefe del gobierno español hizo un llamamiento a la defensa de la democracia frente a las guerras, la desigualdad y la difusión de la desinformación. “Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza; y dentro de nuestras sociedades crece la desigualdad y la desinformación”, sostuvo en referencia a un contexto internacional cada vez más complejo, en el cual su propio gobierno fue objeto de amenazas por parte del presidente de EEUU, Donald Trump. Sánchez señaló que el mayor riesgo es que la democracia se vacíe “por dentro mientras se ataca desde fuera”, por lo que la respuesta no puede ser solo defensiva. “No basta con resistir, tenemos que proponer”, ya que la democracia “no solo se defiende” sino que “se fortalece y perfecciona día a día”. El mandatario español destacó la necesidad de renovar el sistema multilateral para que “refleje la realidad del mundo del siglo XXI”, con mayor representación a América Latina, África y Asia. Además, bregó por avanzar en la gobernanza digital, porque la “tecnología no se gobierna sola” y profundizar la lucha contra la desigualdad, ya que esta no es “compatible con democracias sanas y fuertes y, cuando las oportunidades no llegan a todos, la democracia pierde legitimidad”. La agenda de Orsi fue breve, pero intensa durante esta visita oficial a España, ya que el domingo después del mediodía tiene previsto su regreso a Uruguay. Por esa razón, no llegará a los actos protocolares por la conmemoración de un nuevo aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales. En primer lugar, se reencontró con Sánchez, con quien ya ha mantenido intercambios previos, con el objetivo de seguir profundizando la relación bilateral y los intereses comunes entre ambos países. “Los mandatarios reafirmaron el vínculo entre Uruguay y España, así como el compromiso compartido con la democracia, el diálogo y la cooperación internacional”, informó Presidencia. También se reunió con Sheinbaum por primera vez en un encuentro bilateral que “reafirmó los vínculos entre Uruguay y México”. En la instancia, los mandatarios coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo los espacios de cooperación y diálogo entre ambos países, con el foco puesto en la democracia. En esta reunión también participaron el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Previamente, mantuvo un intercambio con su par colombiano, Gustavo Petro, de manera informal tras la cumbre: “Nos encontramos para hablar de lo que nos duele y lo que podemos hacer juntos en la región”, compartió Orsi en su cuenta en Instagram.