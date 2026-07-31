Un marroquí en España: "Dejé de trabajar en 2014 y no he buscado empleo por falta de papeles".

Llegar a España con la intención de encontrar un futuro no siempre significa poder acceder a un empleo estable. Para trabajar legalmente, las personas extranjeras necesitan la documentación y la autorización correspondientes, algo que no siempre consiguen al llegar.

Ese es el caso de un hombre procedente de Marruecos que, en una entrevista con el canal Talent Match, cuenta que lleva más de una década sin trabajar.

Según relata, llegó en 2008 y su primer empleo fue como albañil, por el que cobraba unos 500 euros por una jornada completa. Trabajó en el sector hasta 2014 y, desde entonces, asegura que no ha vuelto a buscar empleo por “falta de papeles”.

El único trabajo que tuvo el joven marroquí fue como albañil por un sueldo de 500 euros. Magnific

La situación de un marroquí sin papeles en España

El hombre explica que ahora intenta regularizar su situación administrativa para volver al mercado laboral. “Ahora estoy arreglando los papeles y buscando trabajo”, señala, en referencia al proceso de regularización que se está llevando a cabo en España.

Su caso refleja una de las principales dificultades de quienes no disponen de la documentación necesaria para trabajar legalmente.

El propio entrevistador subraya esa realidad. “El primer problema no es encontrar ganas de trabajar, es poder trabajar legalmente”, explica, y añade que la falta de documentación puede obligar a aceptar empleos peor pagados y dificulta el acceso a puestos que permitan progresar.

¿Cómo ha sobrevivido sin ingresos durante años?

Durante la entrevista, el trabajador reconoce haber atravesado momentos muy difíciles desde que dejó su empleo. “No tengo dinero, no como nada”, afirma sobre su situación económica. Al preguntarle cómo ha salido adelante, explica que ha contado con la ayuda de su familia, que vive en España y le ha cubierto las necesidades básicas.

Cuando le preguntaron qué esperaba encontrar al salir de Marruecos, respondió de manera contundente: “La vida”. Pese a las dificultades, sigue pensando que el país ofrece oportunidades.

Calcula, además, que para vivir con cierta comodidad bastan unos 500 euros al mes, la misma cifra que asegura haber cobrado como albañil en 2008.

¿En qué consiste la regularización extraordinaria de moarroquíes en 2026?

El caso coincide con la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno en 2026 para determinadas personas extranjeras que viven en España sin permiso de residencia o de trabajo.

El plazo para presentar las solicitudes terminó el 30 de junio, aunque el proceso continúa, ya que la Administración sigue resolviendo expedientes. Quienes cumplen los requisitos pueden obtener una autorización para residir y trabajar legalmente durante un año.

A comienzos de julio, el Ministerio de Inclusión hizo balance: cerca de 1,2 millones de solicitudes, de las que más de 609.000 habían sido admitidas a trámite. Las personas de nacionalidad marroquí representaban el 13,4 % de las solicitudes, el segundo grupo más numeroso tras el colombiano.

De quienes obtuvieron permiso provisional, 159.097 ya se habían dado de alta en la Seguridad Social, sobre todo en hostelería, comercio, servicios y construcción.