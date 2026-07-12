En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este domingo, 12 de julio de 2026 en España es de 73.190,73 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,18%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una estabilidad en su valor. Esto indica que el interés por el Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene constante.

La cotización de Bitcoin presenta una evolución mixta: en la última semana avanzó un 1.06%, indicando un leve repunte a corto plazo; sin embargo, en el último año registra una variación del -42.65%, lo que implica una rentabilidad negativa para quienes han mantenido posiciones a largo plazo. Este contraste evidencia la alta volatilidad del activo, donde las ganancias recientes no compensan las pérdidas acumuladas en el periodo anual.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 20.80%, que es menor que la volatilidad anual del 35.52%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.