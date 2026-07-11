En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este sábado, 11 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 73.277,52 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,06% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una estabilidad en su valor. Esto indica que el interés por el Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene constante.

En la última semana, Bitcoin registró un leve avance de 0.11%, sugiriendo estabilidad temporal; sin embargo, en el último año acumula una caída del -42.2%, lo que refleja alta volatilidad y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones durante ese periodo. La mejora semanal no compensa las pérdidas anuales, por lo que el balance sigue siendo desfavorable.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 21.11%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 35.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.