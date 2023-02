La guerra sin fin: a un año de la invasión rusa a Ucrania, el peligro nuclear y el fantasma de China agitan las tensiones

Este viernes se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania, un conflicto bélico que a ojos del mundo parecía improbable hasta que Vladimir Putin ordenó el despliegue de tanques y tropas y el posterior bombardeo sobre el país vecino.

Lejos de terminar, en las últimas semanas la guerra entró en una zona pantanosa con el reavivado riesgo de un ataque nuclear y el fantasma de China y su eventual ingreso de lleno en la contienda.

Sobre el campo de batalla, el foco del Kremlin está puesto en la ciudad de Bajmut, en la disputada región del Donbás. Allí, desde hace semanas, se están librando los combates más cruentos de toda la campaña militar.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó hace un año y en forma unilateral la invasión a Ucrania.

Como consecuencia de la invasión ya fueron asesinados más de 8000 civiles en Ucrania según consta en los registros de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que también contabilizó 13.287 heridos entre la población.

Asimismo, sin el conflicto entre Rusia y Ucrania la economía mundial habría generado 1,6 billones de dólares adicionales en 2022, de acuerdo con un estudio publicado por el Instituto de la Economía Alemana (IW).

Esto además de las dolorosas imágenes del exilio de los ucranianos que han podido verse en los medios de comunicación, y entre las que se incluyen a niños caminando solos en busca de alguna frontera internacional que los resguarde de los bombardeos.

Varios cadáveres tirados en las calles de la ciudad ucraniana de Bucha, donde las tropas rusas cometieron una masacre.

"No veo que la guerra vaya a terminar en el corto o mediano plazo", dijo Ricardo Lagorio, embajador retirado que estuvo al frente de la sede diplomática argentina en Moscú entre 2017 y 2020, en diálogo con El Cronista.

Lagorio agregó que "Ucrania no puede permitirse perder entre el 20% y el 30% de su territorio a manos de Rusia, porque esto sería vital para su continuidad como nación. Y Putin tampoco se puede permitir perder la guerra porque sería el fin de su régimen. Algo por lo cual el resultado de esta invasión se convirtió en una subsistencia para ambas partes".

Por su parte Patricio Giusto, Director del Observatorio Sino-Argentino y docente universitario, sostiene: "Putin especula con que Ucrania llegará a un punto en que colapsará, salvo que los aliados de la OTAN se involucren directamente en la guerra. Algo que a un año de iniciado el conflicto es una posibilidad que sigue estando lejos".



El experto en temas internacionales enfatizó que "Ucrania está siendo devastada, y es difícil imaginar cómo será su reconstrucción posguerra, más allá de las promesas de ayuda de Occidente. Ucrania va a necesitar un Plan Marshall del siglo XXI, porque la destrucción está siendo impresionante y se está arrasando prácticamente con todo".



Ricardo Lagorio fue el embajador argentino en Rusia entre 2017 y 2020. (Foto: Télam)

En la visión de Giusto, "el aislamiento internacional de Rusia es creciente, y las sanciones internacionales le están haciendo un daño muy importante a la economía. La sociedad rusa está cada vez más dividida y cansada de estar sumergida en este conflicto prolongado, que le ha traído penurias muy importantes que muchos consideran innecesarias y forman parte de un capricho de Putin.



GUERRA RUSIA-UCRANIA: EL PELIGRO DE UN ATAQUE NUCLEAR

Mientras tanto, en los despachos Putin decidió en forma unilateral suspender el START III con EE.UU., el mayor tratado de desarme nuclear. Una drástica decisión que fue refrendada por los diputados rusos, y que puso en alerta al mundo por el peligro de un ataque con armas de este tipo.

En este sentido, el mandatario de la Federación Rusa advirtió que no puede aceptar las inspecciones estadounidenses de sus instalaciones nucleares en virtud del pacto firmado en 2010 mientras Washington y sus aliados de la OTAN declaran abiertamente que buscan la derrota rusa en Ucrania.

Por su parte Dmitri Medvedev, ex jefe de Estado ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia presidido por Putin, enfatizó que el impasse en la adhesión de su país en el pacto fue una señal para la Casa Blanca de que Moscú está listo para usar armas nucleares para protegerse."Si EE.UU. quiere la derrota de Rusia, tenemos derecho a defendernos con cualquier arma, incluida la nuclear", dijo Medvedev en su canal de Telegram.

Y agregó: "Que las élites estadounidenses que han perdido el contacto con la realidad piensen en lo que obtuvieron. Si EE.UU. quiere que Rusia sea derrotada, estamos al borde de un conflicto global".

Sin embargo, Lagorio señaló: "Yo creo que Putin no utilizará el arma nuclear, porque entre otras cosas China e India ya le advirtieron que no pase esa línea roja. Porque de lo contrario se desataría una escalada muy difícil de justificar. Y eso es inaceptable para países como China e India".

El diplomático añadió que "Rusia ya no venía cumpliendo con el tratado START según denunció EE.UU., y se retiró del pacto porque no quiere inspecciones de estadounidenses en su territorio".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante uno de sus discursos tras el inicio de la invasión rusa.

El ex embajador argentino en la Federación Rusa alertó además de que "Putin está cerrando Rusia a Occidente, y este corte de amarras con el resto del mundo le traerá graves consecuencias en el mediano plazo para el desarrollo de su ciencia, tecnología e innovación".

Por su lado, Giusto advirtió que "el riesgo de ataque nuclear siempre está presente, porque hay una guerra que involucra a potencias nucleares como en este caso es Rusia, que tendría según las principales estimaciones el mayor arsenal nuclear. Por supuesto que con las armas el tema es quién está dispuesto a usarlas y cuándo, sabiendo que en la actual situación del mundo está asegurada la destrucción mutua".

Patricio Giusto, Director del Observatorio Sino-Argentino y docente universitario.

Sin embargo, según el analista internacional "hasta ahora Putin demostró ser un actor bastante racional en este sentido, porque condujo la guerra con los armamentos militares convencionales. Y aunque la salida de START fue un paso más de su amenaza nuclear, no creo que estemos cerca de eso porque Putin no hizo esta guerra para suicidarse políticamente. E incluso sigue creyendo que es posible ganar la guerra".

Como si esto fuera poco, esta semana Putin también revocó el reconocimiento ruso como país soberano a Moldavia, uno de los países de la región que más teme ser atacado por Moscú tras haber nombrado a un primer ministro prooccidental que prometió seguir con su campaña de ingreso a la Unión Europea.

GUERRA RUSIA-UCRANIA: EL FANTASMA DE CHINA QUE PREOCUPA AL PLANETA

Desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, una de las mayores preocupaciones a nivel global fue qué postura adoptaría China. Si bien el gigante asiático siempre se mostró a favor de Moscú, al menos en lo concreto nunca reforzó ese favoritismo con el envío de tropas y/o arsenal bélico en ayuda de sus "amigos" rusos.

Sin embargo, el miércoles pasado Putin recibió al canciller chino, Wang Yi, y alimentó los temores de un ingreso a la guerra por parte del país más poblado del mundo que según Washington podría proveer armas a Rusia. Esto a pesar de que se espera un anuncio de Pekín con un plan de paz, que acabe con las muertes y destrucción en territorio ucraniano.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto al canciller chino, Wang Yi.

"Estamos alcanzando nuevos horizontes", se autofelicitó Putin, añadiendo esperar al presidente chino, Xi Jinping, en una visita a Rusia prevista para la primavera en el Hemisferio Norte (entre el 21 de marzo y el 21 de junio próximos).

China nunca condenó la invasión rusa a Ucrania, e incluso ha bloqueado iniciativas para hacerlo en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde tiene poder de veto al igual que el Kremlin.

En esta misma línea, y tras rechazar las acusaciones de la administración Biden, los chinos aseguraron que "todo el mundo ve con claridad que es EE.UU. el que envía armas a Ucrania para prolongar la guerra".

Lagorio no cree que Beijing se decida a enviar tropas y/o armas para auxiliar a Rusia, "porque eso no está en la lógica china. Pekín pide una solución al conflicto pero con resguardo de la soberanía de Ucrania, ya que al mismo tiempo China reclama la soberanía de Taiwán".

Tropas rusas se movilizan por Ucrania luego de que Vladimir Putin ordenara la invasión del país vecino.

Y añade: "No creo que Xi Jinping vaya a romper lazos con Occidente, porque China necesita a los mercados internacionales para crecer al 5% anual y así mantener una tasa de desarrollo que le evite problemas internos".

Por este motivo, el ex representante del Palacio San Martín en la capital rusa indicó que "China nunca violentaría principios de derecho internacional bajo el riesgo de sufrir sanciones. Esto a diferencia de Putin, que busca desunir a Occidente a largo plazo. Porque Putin quiere una Europa desunida que no le cuestione sus decisiones, pero algún día Rusia tendrá que volver a Europa".

A su vez, Giusto indicó que "desde el inicio de la guerra la posición de China prácticamente no ha cambiado y lo más probable es que siga en esos términos. Esto implica no involucrarse militarmente en la guerra, ni siquiera a través de terceros países, y mantener una cierta posición de ambigüedad o neutralidad estratégica, dando apoyo a Rusia hasta que sea posible pero sin arriesgarse a ser víctima de sanciones económicas por parte de Occidente".

El analista agregó: "China también sabe que una eventual ayuda a Rusia tampoco cambiaría el curso de la guerra en los términos en los que se viene desarrollando".

Y añade: "Se está hablando en estos días de la visita del canciller Wang Yi a Moscú, pero él antes estuvo en varios países de Europa como por ejemplo Francia e Italia, para tratar de reconstituir y mantener a flote esas relaciones que para China también son muy importantes".

MENSAJE DE UCRANIA AL GOBIERNO ARGENTINO: "DEBERÍA SER MÁS FIRME CONTRA RUSIA"

El jefe de la misión diplomática ucraniana en Buenos Aires, Sergiy Nebrat, fue tajante en su reclamo al gobierno de Alberto Fernández: "La Argentina debería ser más firme contra Rusia y fijar sanciones económicas contra el régimen de Putin", dijo.



Nebrat es actualmente el Encargado de Negocios de la embajada de Ucrania en Argentina y está convencido de que las sanciones económicas como fijó la Unión Europea o Estados Unidos son un duro golpe para Rusia. "Las sanciones económicas contra Rusia ayudarían a Ucrania. Una situación firme y democrática de Argentina van a ayudar. Si Rusia no tiene posibilidad de acumular capital ello favorece a que termine la guerra", añadió el diplomático ucraniano en diálogo con El Cronista.

En este sentido, Zelenski ya designó como nuevo embajador en Argentina a Yuriy Klymenko, quien este viernes presentará sus cartas credenciales ante la Cancillería local. Klymenko era el representante especial de Ucrania para la resolución de conflictos en Transnistria, reconocida internacionalmente como parte de Moldavia.

Sergiy Nebrat es el Encargado de Negocios de la embajada de Ucrania en Argentina.

A su vez, Lagorio afirmó que "la política exterior de Argentina sobre la invasión rusa a Ucrania siempre fue errónea, porque en temas de seguridad internacional y defensa no se puede coquetear. Pero nuestro país lo hizo, y quedamos mal con las dos partes".

El ex embajador en Rusia agregó: "Argentina nunca tuvo una postura definitiva sobre el tema, y además nunca se deben cruzar ciertas líneas rojas. Porque la invasión rusa es injustificable. Hay que ayudar a crear un sistema de convivencia internacional, y no la ley del más fuerte de forma arbitraria".

Una visión similar es la esgrimida por Giusto, quien aseguró que "desde el inicio la postura argentina debiera haber obedecido a los principios históricos de su política exterior, y a los valores que siempre defendió el país. Pero esto no fue así, porque tuvimos una postura oscilante y errática, que no nos trajo ningún beneficio, nos restó crédito internacional y nos posicionó otra vez como un país que no sabe ni dónde está parado ni adonde quiere ir".

Y concluye: "La postura argentina ha sido bastante lamentable, y si bien se ha tratado de rectificar esa situación inicial de fuerte alineamiento con Rusia, la verdad es que hoy no está bien claro cuál es la posición de Argentina".