A un año de la guerra en Ucrania, revelan cuál es el próximo país que Vladimir Putin quiere invadir

La invasión de Rusia a Ucrania se encamina a cumplir un año, y aunque las fuerzas de Vladimir Putin parecen empantanadas en un conflicto en el que avanzaron muy poco, nada hace prever que el ejército del Kremlin vaya a retroceder, más bien lo contrario: todo indica que la guerra se profundizará. Peor aún: ahora parece que podría incluso extenderse.

Al menos es lo que se desprende de un video recientemente salido a la luz en el que Ramzan Kadírov, líder armenio y estrecho aliado de Putin , declara que el próximo objetivo del mandamás ruso es Polonia.

Según Kadírov, Moscú debe realizar allí las mismas acciones que las establecidas con Ucrania: "desnazificar y desmilitarizar".

Polonia, ¿el próximo objetivo de Putin?

En un video publicado por los medios, en el, Kadyrov confiesa a otros oficiales los planes que, según él, tiene el Kremlin. "Tomaremos Odesa, Kharkiv y kyiv gracias a todas las naciones, estructuras y religiones que se han reunido alrededor de nuestro presidente [Putin]", dice.

En esa línea, agrega: "Hoy estamos mostrando resultados con los que los países de la OTAN y la Unión Europea ni siquiera podrían soñar. Vamos a penetrar y llegar a Polonia, que llora a gritos, a pesar de que no tiene ninguna posibilidad".

Kadyrov descartó, por otra parte, que los recientes vehículos blindados anunciados por el Reino Unido, EE. UU. y Alemania puedan marcar la diferencia. "Tienen tanques, aviones y misiles, pero no pueden usarlos en el territorio de la operación militar especial porque nuestro sistema de defensa aérea funciona rápidamente", explicó.

¿Qué hará la OTAN?

Polonia es miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Ha sido uno de los países más enfáticos en el suministro de armas a Ucrania. El presidente polaco Andrzej Duda instó este domingo a que Occidente dé más armas a Ucrania. Lo hizo en una entrevista con el diario francés Le Figaro.

"No tienen una infraestructura militar moderna, ¡pero tienen gente! Si no enviamos equipo militar a Ucrania en las próximas semanas, Putin podría ganar. Podría ganar y no sabemos dónde parará", dijo.

Por su parte, Duda afirmó que un posible ataque ruso a Polonia significaría un ataque a la OTAN.

"Cuando Estados Unidos fue atacado en 2001, todos los aliados apoyaron a los estadounidenses en la lucha contra los terroristas. Creemos que si hubiera un ataque contra cualquier país de la OTAN, la respuesta sería la misma: rápida y decisiva", concluyó.