Brasil elige a su presidente el próximo domingo 4 de octubre, en una votación que aparece como muy polarizada. Hay 158.765.543 personas habilitadas para votar, en una jornada que también renovará gobernadores, diputados y parte del Senado.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, busca la reelección frente a Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Completan el pelotón el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, Renan Santos y Romeu Zema. Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, los dos más votados irán a una segunda vuelta el 25 de octubre.

Cómo funciona el sistema de conteo de votos en Brasil

En Brasil no hay traslado de cajas ni escrutinio a mano en la mayoría de las mesas. Cuando termina la votación, la propia urna electrónica cuenta los votos de su sección y, según explica el Tribunal Superior Electoral (TSE), imprime el Boletín de Urna (BU). Ese documento muestra el resultado de esa sección, con los votos de cada candidatura y de cada partido, y cuántos electores fueron a votar.

Por norma, se imprimen cinco copias del BU, y una de ellas se pega en la puerta del lugar donde funcionó la sección. Además, las urnas arrancan la jornada en cero: el TSE difundió que la llamada “zerésima” comprueba que cada máquina empieza a funcionar sin ningún voto cargado.

Elecciones en Brasil: del pendrive a la totalización

Una vez impreso el boletín, los datos se graban en un dispositivo extraíble, la “media de resultado”, que la Cámara de Diputados describió como una especie de pendrive con trabas electrónicas de seguridad. Ese dispositivo se retira de la urna, se lleva a las juntas electorales y desde ahí los datos se transmiten a los sistemas de la Justicia Electoral.

Fuente: EFE Andre Borges

La urna no tiene conexión a internet ni a otras redes de datos, por lo que la transmisión se hace por una red de comunicación usada específicamente para eso. En lugares de difícil acceso hay procedimientos propios para enviar la información.

Antes de sumar, los sistemas del TSE chequean la autenticidad y la integridad de cada archivo. Una de las etapas es la verificación de la firma digital, que confirma que el resultado lo produjo la urna registrada para esa sección. Recién ahí el dato entra a la totalización general.

El detalle del horario: todos cierran a la misma hora

Desde 2022, la votación es unificada en todo el país según la hora de Brasilia. Eso se traduce en horarios locales distintos para que el cierre coincida: mientras el Distrito Federal y los estados en el huso de Brasilia votan de 8 a 17, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima y buena parte de Amazonas lo hacen de 7 a 16, y Acre y el oeste de Amazonas, de 6 a 15.

El efecto práctico es que el TSE puede divulgar todo al mismo tiempo. Antes de 2022, según el especialista en derecho electoral Bruno Andrade, los resultados de presidente no se difundían hasta las 19, porque en Acre y Amazonas todavía eran las 17 y se buscaba no influir en quienes seguían en la fila.

Fuente: EFE Antonio Lacerda

Ahora la publicación arranca a las 17 de Brasilia, de forma simultánea para todas las unidades de la Federación y también para los votos de presidente recibidos del exterior. La regla vale para el 4 de octubre y para un eventual balotaje el 25 de octubre.

Los números de la operación

La escala es grande: el TSE informó que hay más de 158 millones de electores habilitados para las elecciones. Para cubrirlos, el organismo preparó cerca de 560.000 urnas, contra las 471.000 que se usaron en 2022.

Los antecedentes muestran cómo responde el sistema. En el primer turno de 2022, de 156.454.011 electores habilitados, fueron a votar 123.682.372, el 79,05%, y los votos válidos sumaron 118.229.719.

La totalización completa recién cerró a las 10.27 del martes 4 de octubre de 2022, pero eso se debió a que nueve secciones en el exterior (Francia, Estados Unidos y Portugal) y una sección aislada de Coari, en Amazonas, tuvieron que votar en papel por problemas con las máquinas o con la logística. La definición del balotaje, en cambio, quedó clara esa misma noche.

En el balotaje de 2022, el presidente del TSE de entonces, Alexandre de Moraes, señaló que el resultado con el ganador matemáticamente electo se proclamó a las 19.58, con el 98% de los votos apurados, es decir, unas tres horas después del cierre. La totalización total terminó a las 00.18 del lunes 31 de octubre de 2022.

¿Qué pasa si una urna falla?

El TSE prevé un plan de contingencia. Según la Resolución TSE 23.751/2026, que regula la votación, el conteo, la transmisión y la divulgación de resultados, si ninguna solución electrónica funciona, la sección usa boletas de papel.

Después, la Junta Electoral hace el escrutinio, genera un boletín e incorpora el resultado a la totalización, con los controles que fija la norma.

¿Cómo se puede chequear el resultado?

Los resultados se podrán seguir en tiempo real por el Portal Resultados del TSE y por su aplicación móvil, con datos por estado y municipio, porcentaje totalizado, votos en blanco, nulos y concurrencia.

El TSE también publicará en internet los boletines de urna enviados a la totalización. Cualquiera puede compararlos con los que imprime cada máquina, leyendo los códigos QR con la aplicación Boletim na Mão u otra similar. Cuando termine la totalización, esos boletines se subirán al Portal de Datos Abiertos del organismo.