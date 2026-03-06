El Ejército israelí dijo este viernes que sus fuerzas aéreas bombardearon “en el corazón de Teherán” el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní Ali Khamenei. En el séptimo día del conflicto, Israel renovó sus ataques sobre Teherán y Líbano mientras el gobierno iraní hizo lo propio con algunos países del golfo Pérsico. La Guardia Revolucionaria advirtió que el país está preparado para un “conflicto prolongado”. Teherán vivió una dura madrugada de bombardeos contra el centro de la ciudad que provocaron terror, pánico y llantos, en uno de los ataques más duros que recibió según reporta la agencia EFE. Mientras tanto, Israel aseguró esta madrugada haber interceptado ataques provenientes de Irán y medios israelíes como el Times of Israel alertaron de inflitraciones de drones a lo largo de la madrugada, sin que se conozcan víctimas. El portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Ali Mohammad Naeini, afirmó que las ofensivas lanzadas hasta ahora solo han utilizado “una fracción” de las capacidades militares iraníes, según un comunicado recogido por la televisión local Press TV. “Irán está preparado para una guerra larga para castigar al agresor”, declaró Naeini, quien aseguró que Teherán desplegará en próximas fases del conflicto una nueva generación de armamento estratégico. Mientras, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este viernes en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que China y Rusia “están apoyando políticamente y de otras maneras” a la República Islámica, sin especificar cómo Arabia Saudí, Catar y Kuwait interceptaron varios misiles en su espacio aéreo. Las autoridades sauditas aseguraron que uno se dirigía a la base aérea Príncipe Sultán, mientras que las cataríes también dijeron haber frustrado un ataque con drones contra la base de Al Udeid en Doha, que alberga efectivos estadounidenses. Estados Unidos aseguró que en las últimas horas atacó un buque portaviones de drones iraní “del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial”, que “está en llamas”, según el jefe del Comando Central, Brad Cooper. Washington también afirmó que ya golpeó cerca de 2000 objetivos en Irán y advirtió que la potencia de fuego sobre Teherán “aumentará dramáticamente” en los próximos ataques.