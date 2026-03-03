Tras los ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv contra objetivos iraníes que culminaron con la muerte del líder supremo Ali Jamenei, Teherán respondió con un volumen inusual de misiles y drones dirigidos tanto contra bases militares aliadas como contra infraestructuras civiles en varios países del Golfo Pérsico. Esa respuesta expuso al mundo el salto cualitativo de la industria de drones iraní, cuya combinación de bajo costo, prolífica producción y tácticas de saturación la convierten en un factor decisivo en el campo de batalla moderno. Irán no comenzó su programa de drones militar de forma reciente. Investigaciones sectoriales y análisis de defensa indican que Teherán empezó a invertir en plataformas no tripuladas ya desde la década de 2010, con una rápida transición hacia sistemas de combate y ataque en los últimos años. Entre los modelos más conocidos están: Estos vehículos forman parte de una gama de UAV que combinan alto alcance operativo y capacidad de ataque autónomo o semi-autónomo. Según analistas de seguridad, algunos modelos pueden operar durante más de 24 horas en misión de vigilancia o ataque, y ejecutar impactos con municiones guiadas de precisión. Uno de los factores que más ha potenciado el impacto de los drones iraníes es su bajo costo comparado con otros sistemas de armas tradicionales. Informes de think tanks y publicaciones especializadas señalan que plataformas como los drones Shahed, incluyendo variantes suicidas o kamikaze, pueden costar una fracción de lo que cuesta un misil de crucero o un avión tripulado, lo que permite a Irán desplegar grandes cantidades en operaciones intensivas sin agotar rápidamente sus recursos. Esta economía de recursos sirve también para saturar sistemas de defensa aérea enemigos: lanzando oleadas de drones relativamente baratos que los sistemas de interceptación deben enfrentar, Irán puede agotar inventarios de misiles defensivos, forzar errores o crear brechas temporales en las defensas. La estrategia de saturación no solo genera efectos físicos sobre blancos, sino también presión psicológica y estratégica sobre los Estados adversarios. La evolución tecnológica de los drones iraníes no se explica solo por producción local. Durante los últimos años, Irán aprovechó aprovechado tanto la captura como la ingeniería inversa de equipos occidentales para acelerar su desarrollo. Un ejemplo fue la adquisición de un UAV de reconocimiento estadounidense RQ-170, usado como base de diseños nacionales. Además, algunos de estos drones han sido “probados” en conflictos exteriores: modelos como los Shahed o variantes han sido utilizados extensamente por fuerzas rusas en Ucrania, donde su uso masivo demostró su utilidad para labores de saturación y desgaste de defensas contrarias. Esa experiencia, aunque en un teatro diferente, ha servido como laboratorio de pruebas real para perfeccionarlos antes de su uso en el frente del Golfo Pérsico. Los drones iraníes también destacan por su capacidad de volar a baja altitud, siguiendo el contorno del terreno, lo que dificulta su detección por radares de largo alcance. Esa característica, unida a sistemas de navegación basados en GPS o similares, les permite evitar intercepciones tempranas y acercarse a objetivos con relativa eficacia. Algunos modelos modernos incluso integran capacidades de guerra electrónica básica, como interferencia de comunicaciones o señales enemigas, complementando su función de ataque directo con labores de apoyo táctico en el campo de batalla. Durante la última década, Irán no solo desarrolló sus propios drones, sino que también los exportó o compartió tecnología con aliados y grupos afines en Medio Oriente y más allá. Informes sobre presencia de drones iraníes en zonas tan diversas como Yemen y Venezuela ilustran cómo este tipo de sistemas se convirtió en una herramienta clave de influencia estratégica, más allá de su función militar directa.