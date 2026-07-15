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Viajar a Estados Unidos, Chile o Costa Rica con el pasaporte vencido —o a punto de vencer— puede dejar a cualquier extranjero fuera del avión. No es una norma nueva ni una prohibición especial: es el requisito de siempre de presentar un pasaporte vigente en cualquier frontera.
La diferencia está en los detalles. Cada uno de estos tres destinos exige un margen de vigencia distinto, y la autorización de entrada depende de la nacionalidad de quien quiere viajar. Conocer ambas cosas evita rechazos en el mostrador.
Qué vigencia de pasaporte pide cada país
Estados Unidos pide, por regla general, un pasaporte válido por al menos seis meses más allá de la estadía. Pero los ciudadanos de más de un centenar de países —el llamado “Six-Month Club”— están exentos: les basta con que el documento siga vigente durante toda su permanencia.
Además, EE.UU. admite sin visa a los países de su programa de exención, que viajan con la autorización electrónica ESTA; los demás deben tramitar una visa.
En Chile, los extranjeros extracontinentales (aquellos países que están fuera del Mercosur) deben presentar un pasaporte vigente o un documento de viaje válido para ingresar o salir del país.
Además, la Policía de Investigaciones (PDI) y las aerolíneas pueden impedir el embarque si detectan que el documento está vencido al momento del control migratorio.
Los ciudadanos chilenos por su parte necesitan contar con documentación vigente para viajar al exterior, aunque existen excepciones puntuales para algunos países sudamericanos que permiten trasladarse con documento de identidad.
Costa Rica solicita una visa a todos los colombianos que deseen ingresar al país por turismo, con estancias que normalmente llegan hasta 90 días (y en algunos casos pueden ser mayores dependiendo del criterio migratorio).
Al igual que en los otros países, se recomienda contar con pasaporte vigente, boleto de salida, reserva de alojamiento y prueba de solvencia económica. Las autoridades migratorias pueden solicitar cualquiera de estos documentos al momento del ingreso.
Antes de comprar el tiquete, revisa esto
- Revisa la fecha de vencimiento del pasaporte apenas tengas el viaje en mente
- Confirma el margen de vigencia y el permiso de entrada que pide tu destino, porque cambian de un país a otro
- Si tu viaje tiene escalas, verifica también los requisitos de los países de conexión
- Renueva el documento con varios meses de anticipación si la vigencia es corta o está próxima a vencer