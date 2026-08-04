Chile realizó uno de los programas de control de plagas y restauración ecológica más sorprendentes del mundo al lanzar cebo desde helicópteros para terminar con las incontrolables ratas.

La exitosa operación se realizó en la Isla Pájaro 1, un archipiélago ubicado frente a Caleta Horno, comuna de La Higuera, región de Coquimbo.

Cómo Chile usó helicópteros para terminar con la plaga de ratas

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Medioambiente de Chile en conjunto con la organización internacional Island Conservation.

Se llevó a cabo un operativo de desratización del área con el principal objetivo de proteger las colonias de aves marinas nativas y endémicas de la isla. Las ratas llegaron al archipiélago de forma accidental mediante embarcaciones y, al no tener depredadores naturales, su población creció sin control.

Con el paso de los años se convirtieron en una grave amenaza para las aves marinas porque devoraban sus huevos y polluelos.

De esta manera, se ideó un plan mediante el cual lanzaban cebo rodenticidad desde helicópteros. Se diseñaron rutas de vuelo guiadas por GPS para distribuirlo de forma uniforme en las 70 hectáreas de la isla.

La idea principal era evitar contaminar el suelo y las fuentes de agua, dos recursos naturales claves para las aves.

Cómo siguió el proyecto luego de tirar cebo con helicópteros

A la parte que los helicópteros recorrían la isla repartiendo el cebo, equipos de montañistas descendieron por los acantilados para colocarlo de forma manual en grietas y sectores de difícil acceso. El objetivo era no dejar ningún refugio libre de veneno.

Tras dos años del operativo y diversas campañas de monitoreo, los especialistas lograron confirmaron que las ratas habían sido erradicadas por completo. A partir de ese momento, los esfuerzos se concentraron en restaurar el ecosistema y favorecer el regreso de las aves marinas que habían desaparecido.

Ya en 2026, los resultados son visibles. Los investigadores trabajan por el regreso y la nidificación del yunco (Pelecanoides garnotii), una especie que ha vuelto a aparecer y reproducirse en la isla.