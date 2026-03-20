El régimen iraní confirmó este viernes la muerte del general de brigada Ali Mohamad Naini, portavoz de la Guardia Revolucionaria, en el marco de los ataques que Estados Unidos e Israel mantienen sobre el país. El organismo militar calificó el hecho como un “traicionero acto terrorista” ocurrido en la víspera del final del Ramadán. Naini se desempeñaba como director adjunto y portavoz de la Oficina de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria, una estructura clave en la comunicación del aparato militar iraní. Su muerte se suma a una serie de asesinatos selectivos en la cúpula del poder iraní registrados en los últimos días. Entre ellos figuran el ministro de Inteligencia, Ismail Jatib, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, además de altos mandos militares. En la primera jornada del conflicto también murió el líder supremo Alí Jameneí, junto a figuras centrales como el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Pakpur, y el jefe del Estado Mayor, Abdorrahim Musaví. La guerra, que ya transita su tercera semana, ha dejado cifras de víctimas difíciles de verificar. Irán no actualiza datos oficiales desde el 5 de marzo, cuando informó 1.230 muertos. Sin embargo, la ONG HRANA eleva ese número a 3.134 fallecidos, lo que refleja la magnitud del deterioro interno. En paralelo a la confirmación de estas bajas, Irán intensificó este viernes sus ataques con misiles contra países del Golfo. En Emiratos Árabes Unidos, sistemas de defensa aérea interceptaron proyectiles cerca de Dubái alrededor de las 6 de la mañana (23:00 del jueves, hora argentina). Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni daños mayores y que el tráfico aéreo —incluyendo vuelos de Emirates y Flydubai— continuó operando con normalidad. En Kuwait, el Ejército informó que las explosiones escuchadas en el cielo correspondieron a la interceptación de “objetivos hostiles”. En Bahréin, en tanto, fragmentos de misiles derribados provocaron un incendio en un almacén, sin dejar heridos. Estos episodios se suman a la ofensiva contra infraestructura energética en la región registrada esta semana, donde el ataque al yacimiento iraní de South Pars fue respondido con un golpe a la planta de GNL de Ras Laffan, en Qatar. Además, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que eleva la presión sobre los mercados energéticos globales. El Ejército israelí confirmó este viernes el inicio de una nueva ronda de ataques contra objetivos del régimen iraní en la zona de Nur, al este de Teherán, en el marco de una campaña aérea que ya supera los 20 días. Los bombardeos se producen horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelara que le pidió al primer ministro Benjamin Netanyahu que no repita ataques contra infraestructura de gas iraní, tras el fuerte impacto que esas operaciones tuvieron en los precios internacionales de la energía. “Le dije: ‘No hagas eso’, y no lo hará”, afirmó Trump tras reunirse con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. El pedido se da tras el ataque a South Pars. Pese a esa advertencia, Israel avanzó con nuevos bombardeos sobre territorio iraní. En paralelo, Irán lanzó al menos cuatro andanadas de misiles contra Israel desde la medianoche, causando daños materiales en zonas residenciales pero sin víctimas fatales. En el plano político, el presidente de Turquía, país miembro de la OTAN, Recep Tayyip Erdogan, endureció su postura contra Israel, al que acusó de haber “masacrado a cientos de miles de personas” en Medio Oriente y advirtió que “pagará el precio” por sus acciones. En paralelo, sistemas de defensa vinculados a la OTAN interceptaron al menos tres misiles iraníes en espacio aéreo turco desde el inicio del conflicto. La escalada bélica continúa impactando de lleno en los mercados internacionales, especialmente en el sector energético. Este viernes, el petróleo Brent —referencia en Europa— subía un 0,7% hasta los u$s 109,44 por barril, tras haber caído cerca de un 2% en la apertura y haber tocado un mínimo intradiario de u$s 105,05 durante la madrugada. En la jornada previa, el crudo llegó a dispararse más del 10%, rozando los u$s 120. El gas natural en Europa también mostró alta volatilidad: tras caer más del 3% al inicio del viernes, avanzaba un 1,56% hasta los 61,77 euros por MWh. El día anterior había cerrado con una suba del 11% y llegó a escalar casi un 30%, superando los 70 euros. El trasfondo es el daño a infraestructura crítica, especialmente en Qatar. El complejo de Ras Laffan —responsable de aproximadamente el 20% del suministro mundial de gas natural licuado— sufrió ataques que, según estimaciones, podrían tardar entre 3 y 5 años en repararse. Además, los ataques iraníes habrían dejado fuera de operación cerca de un sexto de la capacidad exportadora de GNL del país, equivalente a unos u$s 20.000 millones anuales. La reacción de los mercados no se limitó a la energía. Las bolsas también reflejaron el impacto: los índices de Japón y Corea del Sur cayeron alrededor de un 3%, el índice paneuropeo Stoxx 600 retrocedió un 2,3% —en mínimos de más de tres meses— y el Dow Jones en Wall Street bajó cerca de un 1%. En este contexto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió el jueves que una eventual liberación del petróleo iraní retenido podría implicar una intervención directa en el mercado, con la incorporación de unos 260 millones de barriles adicionales de crudo. Con información de EFE.