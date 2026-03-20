El ataque con misiles de Irán contra el principal centro de distribución de gas de Qatar encendió las alarmas en los mercados energéticos globales. El primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, advirtió que el impacto sobre el suministro mundial será significativo, mientras que el Gobierno estimó pérdidas anuales por unos US$ 20.000 millones. La ofensiva tuvo como blanco la ciudad industrial de Ras Laffan, considerada la mayor terminal de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo. Allí, los daños provocados por los misiles afectaron de manera directa la infraestructura clave del país, uno de los principales proveedores de energía para Europa y Asia. “El ataque tiene importantes repercusiones para el suministro energético mundial”, sostuvo el primer ministro qatarí en una rueda de prensa. En la misma línea, remarcó que este tipo de acciones “no aportan ningún beneficio directo” y terminan perjudicando a las poblaciones, en medio de un escenario de creciente tensión en Medio Oriente. El ministro de Energía, Saad Sherida al-Kaabi, precisó que la capacidad de producción de GNL del país se redujo en un 17%, tras el impacto en dos unidades clave de la planta. Según detalló, las reparaciones demandarán entre tres y cinco años, lo que implica un golpe prolongado para el abastecimiento energético internacional. El efecto se sentirá especialmente en mercados dependientes del gas qatarí, como China, Corea del Sur, Italia y Bélgica. La prolongada interrupción refuerza el temor a una mayor volatilidad en los precios de la energía, en un contexto donde la oferta global ya se encuentra bajo presión. El trasfondo del conflicto agrava el escenario. Irán había prometido represalias contra instalaciones energéticas del Golfo tras un ataque previo contra su yacimiento South Pars, uno de los más grandes del mundo. La escalada marca un punto de inflexión hacia una “guerra económica”, con la infraestructura energética como objetivo central. De hecho, los mercados reaccionaron de inmediato: el precio del crudo Brent llegó a superar los u$s 110 por barril y el gas en Europa también registró subas, en medio del temor a interrupciones prolongadas. A esto se suma la disrupción en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del comercio energético mundial. En paralelo, Irak condenó los ataques y alertó sobre el riesgo de desestabilización regional. “Es una escalada preocupante que pone en peligro la estabilidad y el suministro global”, señaló su Cancillería, en un contexto donde la seguridad energética se volvió un factor crítico para la economía mundial.