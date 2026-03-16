La muerte de un ciudadano afgano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) volvió a poner bajo escrutinio el sistema de detención migratoria del país y generó pedidos de investigación por parte de organizaciones de derechos humanos y grupos vinculados a veteranos de guerra estadounidenses. El hombre, identificado como Mohommad Nazeer Paktyawal, de 41 años, falleció el 14 de marzo en el Hospital Parkland de Dallas, Texas, menos de 24 horas después de haber sido detenido durante una operación de control migratorio, según informó la propia agencia federal. Paktyawal vivía en la localidad de Richardson, en el área metropolitana de Dallas, junto a su esposa y sus seis hijos mientras aguardaba la resolución de su solicitud de asilo en Estados Unidos. Según su familia y organizaciones de apoyo a refugiados, había trabajado junto a fuerzas estadounidenses durante la guerra en Afganistán antes de ser evacuado al país norteamericano tras la retirada militar de 2021. El episodio expone desde el inicio dos versiones contrapuestas sobre las circunstancias del caso. De acuerdo con el comunicado oficial del ICE, Paktyawal fue detenido el 13 de marzo en el marco de una operación de cumplimiento de las leyes migratorias y trasladado a una oficina de detención en Dallas. Durante la noche comenzó a quejarse de dolor en el pecho y dificultad para respirar, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital. La agencia indicó que el detenido permaneció internado para observación médica. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, el personal sanitario detectó una inflamación en la lengua que activó una respuesta de emergencia. Pese a varios intentos de reanimación, fue declarado muerto a las 9:10 de la mañana. El ICE señaló además que el hombre tenía antecedentes de arrestos por presunto fraude al programa de asistencia alimentaria SNAP y por robo durante 2025, y aseguró que al momento de su detención no había informado problemas médicos previos. El titulo del comunicado del ICE habla de “criminal ilegal”. Tras el fallecimiento, el organismo notificó al Departamento de Seguridad Nacional, a la Oficina del Inspector General y a la Oficina de Responsabilidad Profesional, como establecen los protocolos para muertes bajo custodia. La explicación oficial fue cuestionada por familiares y organizaciones que trabajan con refugiados afganos. El grupo AfghanEvac, integrado por veteranos estadounidenses que colaboraron en la evacuación de civiles afganos tras la caída de Kabul, afirmó que Paktyawal era un hombre “sano y activo” y pidió una investigación independiente para esclarecer las circunstancias de su muerte. “Es altamente inusual que un hombre de 41 años aparentemente saludable muera menos de un día después de haber sido puesto bajo custodia del gobierno”, señaló la organización en un comunicado citado por medios internacionales. La familia también expresó sorpresa por la rapidez con la que se produjo el deterioro de su salud. En declaraciones difundidas por agencias de noticias, sus allegados indicaron que el hombre había salido de su casa el día de la detención para llevar a sus hijos a la escuela. El caso se produce en un momento de creciente atención sobre el sistema de detención migratoria en Estados Unidos. Según reportes de agencias internacionales, Paktyawal es al menos la duodécima persona que muere este año mientras se encontraba bajo custodia del ICE, en un contexto de aumento de las detenciones vinculado a las políticas de control migratorio de la actual administración. Datos del propio sistema de detención migratoria estadounidense indican que decenas de miles de personas permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en instalaciones administradas o supervisadas por la agencia en todo el país. Según estadísticas citadas por la agencia Reuters, el número de detenidos alcanzó unos 69.000 a comienzos de 2026, en el marco de la intensificación de las políticas de control migratorio. Otros reportes basados en datos internos del Departamento de Seguridad Nacional señalaron que la población detenida superó por primera vez los 70.000 inmigrantes, el nivel más alto registrado en los más de veinte años de historia del organismo. El episodio también ocurre en un contexto particular para miles de ciudadanos afganos que llegaron a Estados Unidos tras la retirada militar de Kabul en 2021. Según cifras del gobierno estadounidense, alrededor de 70.000 afganos fueron evacuados o admitidos en el país durante aquella operación, muchos de ellos por haber colaborado con las fuerzas estadounidenses o con organismos internacionales. Desde entonces, una parte significativa de ese grupo permanece en procesos migratorios pendientes —entre ellos solicitudes de asilo o programas especiales de visado—, lo que genera un escenario jurídico complejo para quienes todavía no obtuvieron un estatus migratorio definitivo. El caso se produce además en un momento de creciente atención sobre el sistema de detención migratoria de Estados Unidos. De acuerdo con datos citados por la agencia Reuters, al menos 11 inmigrantes murieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre enero y comienzos de marzo de 2026, tras 31 muertes registradas en 2025, el número más alto en dos décadas. Las estadísticas oficiales también muestran que el número de personas detenidas por la agencia se encuentra en niveles récord. A comienzos de 2026 el ICE mantenía alrededor de 69.000 detenidos en centros migratorios, una cifra impulsada por el endurecimiento de las políticas de control migratorio y el aumento de arrestos, según datos del propio sistema federal citados por Reuters.