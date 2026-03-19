Los precios del petróleo volvieron a registrar un nuevo aumento. El barril de Brent llegó a la zona de los u$s 112, después de que Irán ejecutara ataques contra diversas instalaciones energéticas en Oriente Medio. El ataque intensifica el conflicto con Estados Unidos e Israel y plantea riesgos de interrupciones prolongadas en el suministro global, según la agencia Reuters. La escalada bélica ha incrementado la volatilidad de los mercados energéticos y en las bolsas asiáticas, y podría desencadenar nuevas tensiones en la región. Las principales bolsas asiáticas registraron este jueves importantes caídas, en medio de un repunte de los precios del crudo, con indicadores como los de Tokio o Seúl registrando desplomes cercanos al 3%. La caída en los principales mercados del continente llega después de que Irán asegurara este jueves que seguirá atacando la infraestructura energética de los aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico, si se repiten los ataques contra instalaciones de Irán. El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomó un 3,38% este jueves. El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajó 1.866,87 puntos, hasta situarse en 53.372,53 unidades, tras el repunte de casi el 3% con el que cerró la sesión anterior. El índice Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, también cerró en rojo, al caer un 2,91%, o 108,01 puntos, hasta situarse en 3.609,40 unidades. El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, bajó un 2,73% o 161,81 puntos, hasta los 5.763,22 enteros. El indicador se había disparado un 5,04% en el cierre de la sesión previa. El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también perdió un 1,79 %, o 20,90 puntos, hasta las 1.143,48 unidades. En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, se desplomó un 3,84%, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con un descenso del 4,07%. El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 1,39% tras ceder 56,43 puntos hasta los 4.006,55 y el mercado de Shenzhen se dejó 286,23 unidades (-2,02%) y cerró con 13.901,57. En la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng también cerró con pérdidas, en su caso, del 2,02%. El selectivo cedió 524,84 puntos hasta los 25.500,58, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 1,58%. Tampoco fue una buena sesión para otra importante tecnológica como Alibaba, que cedió un 4,14% en la última sesión antes de presentar resultados, aunque en su caso serán de su tercer trimestre fiscal (octubre-diciembre). La tendencia a la baja se replicó en la mayoría de mercados del Sudeste Asiático, con el principal referencial de Bangkok a la cabeza de los retrocesos. El indicador tailandés SET descendió un 1,62%, mientras el VN de Ho Chi Minh se situó en el 0,86% negativo. En el próspero Singapur, el índice STI registró una bajada del 0,69%; el PSEi de Manila, del 0,61% y el KLCI de Kuala Lupur, del 0,53%. El JCI de Yakarta, en cambio, cotizó en verde con una subida del 1,2%.