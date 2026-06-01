La adopción o tenencia de mascotas no sólo constituye un acto de amor y cuidado, sino que también requiere del cumplimiento estricto de ciertas reglas para evitar sufrir la aplicación de sanciones económicas.

En este sentido, España es uno de los varios países alrededor del mundo que se rigen a través de una Ley de Bienestar Animal, la cual contempla fuertes sanciones económicas para quienes incumplan determinadas normas de cuidado.

Entre las medidas que más repercusión generaron se encuentra la prohibición de mantener a los animales viviendo de forma permanente en terrazas, balcones, azoteas o espacios similares, una práctica que puede derivar en multas de miles de euros.

Prohíben mantener a los animales viviendo de forma permanente en terrazas, balcones, azoteas o espacios similares, una práctica que puede derivar en multas de miles de euros. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Qué dice la Ley de Bienestar Animal sobre perros y gatos en terrazas y balcones

La Ley 7/2023 establece nuevas obligaciones para los dueños de mascotas en todo el territorio español. La legislación, aprobada en 2023, introdujo cambios profundos en la protección de perros y gatos, al reconocerlos legalmente como seres sintientes y no como simples bienes materiales.

La norma no prohíbe que los perros o gatos accedan ocasionalmente a balcones o terrazas durante el día. Sin embargo, sí impide que estos espacios se conviertan en el lugar habitual de residencia de los animales.

El artículo 27 recoge expresamente esta prohibición y advierte sobre diversas situaciones consideradas perjudiciales para su bienestar.

La ley prohíbe mantener animales de forma permanente en :

Terrazas.

Balcones.

Azoteas.

Patios.

Sótanos.

Traseras.

Vehículos.

Espacios similares.

Por qué está prohibido dejar a perros y gatos viviendo en balcones

La normativa se apoya en recomendaciones veterinarias y estudios sobre comportamiento animal. Los especialistas sostienen que el aislamiento prolongado puede provocar consecuencias físicas y emocionales en perros y gatos.

La falta de interacción social, estímulos y contacto con sus propietarios suele generar alteraciones conductuales importantes .

Los riesgos más habituales son:

Estrés crónico.

Ansiedad.

Problemas de comportamiento.

Falta de socialización.

Golpes de calor.

Hipotermia.

Accidentes y caídas.

El peligro de las altas temperaturas y las condiciones climáticas extremas

Uno de los aspectos que más preocupa a los expertos son las condiciones meteorológicas extremas. Durante el verano, balcones y terrazas pueden alcanzar temperaturas muy elevadas en cuestión de minutos.

Cuáles son las multas por incumplir la Ley de Bienestar Animal

Las sanciones previstas por la legislación pueden alcanzar cifras muy elevadas dependiendo de la gravedad del caso.

Cuando las autoridades consideran que el animal está sometido a condiciones que le generan sufrimiento o estrés injustificado, la conducta suele catalogarse como una infracción grave.

Las multas contempladas por la ley son:

Infracciones graves: entre 10.001 y 50.000 euros.

Infracciones muy graves: hasta 200.000 euros.

Las sanciones más elevadas se aplican cuando la situación pone en riesgo la vida del animal o provoca daños irreversibles.

Si el incumplimiento termina ocasionando la muerte de la mascota, la multa puede alcanzar los 200.000 euros.