El caballo de Przewalski, considerado el último linaje de caballo salvaje del mundo, volvió a correr en la estepa de Kazajistán tras más de dos siglos de ausencia local. La especie había desaparecido de la naturaleza en el siglo 20 y sobrevivió gracias a programas de cría en zoológicos y reservas. La reintroducción forma parte del proyecto internacional Return of the Wild Horses, coordinado por el Zoológico de Praga junto con autoridades de Kazajistán y organizaciones de conservación. En 2024 llegaron los primeros siete ejemplares desde Europa; después de un año de adaptación en el centro de reintroducción Alibi, seis fueron liberados en junio de 2025 en la región de Altyn Dala. El plan apunta a formar una población autosuficiente: los organizadores prevén trasladar alrededor de 40 a 45 caballos hacia 2029. Además de recuperar una especie emblemática, el proyecto busca restaurar funciones ecológicas de la estepa, ya que estos grandes herbívoros ayudan a mantener los pastizales mediante el pastoreo, el pisoteo y el reciclado de nutrientes. El seguimiento posterior a la liberación será clave para medir el éxito del proyecto. Dos yeguas, Wespe y Umbra, fueron equipadas con collares GPS para monitorear los movimientos del grupo en la estepa, ya que el harén suele desplazarse unido. Los nuevos ejemplares trasladados en 2025 permanecerán hasta un año en recintos de aclimatación, donde deberán adaptarse al clima extremo, aprender a alimentarse bajo la nieve y formar estructuras sociales estables. La elección de Altyn Dala no fue casual: la región ofrece una estepa de unos 7000 km², sin ganado doméstico, con disponibilidad de agua y condiciones similares al antiguo hábitat de la especie. Además, el área forma parte de una red mayor de zonas protegidas y corredores ecológicos que permitirá seguir la evolución de los caballos en un paisaje amplio, una condición necesaria para que la reintroducción avance hacia una población viable y genéticamente diversa.