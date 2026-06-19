Suspenden las clases desde el lunes 22 de junio

Las autoridades educativas de Colombia anunciaron el adelanto de las vacaciones de invierno y todas las instituciones permanecerán cerradas durante el período establecido.

Se adelantan las vacaciones de invierno: qué pasará con las clases

El calendario escolar sufrirá una modificación que impactará a millones de alumnos en todo Colombia. Las autoridades confirmaron que las vacaciones de mitad de año comenzarán antes de lo previsto en varias regiones del país, por lo que las escuelas suspenderán sus actividades académicas durante el receso invernal.

La medida alcanza tanto a instituciones públicas como privadas y forma parte de la organización anual del sistema educativo colombiano.

Por qué se suspenden las clases

El receso de mitad de año forma parte del calendario académico oficial y busca coincidir con una de las pausas más importantes para estudiantes y docentes.

Durante este período, los establecimientos educativos interrumpen las actividades escolares para permitir el descanso de la comunidad educativa antes de afrontar la segunda parte del ciclo lectivo.

Desde cuándo no habrá clases

Según el cronograma oficial, las actividades escolares quedarán suspendidas a partir del 22 de junio, fecha en la que comenzará el período de vacaciones para miles de estudiantes.

Durante esos días permanecerán cerradas las escuelas y colegios comprendidos dentro del calendario establecido por las autoridades educativas.

Una vez finalizado el receso, los alumnos deberán retomar las clases para completar el segundo semestre académico.

Cuánto duran las vacaciones de invierno en Colombia

La duración del descanso varía según la región y el calendario adoptado por cada entidad territorial, aunque en la mayoría de los casos el receso se extiende por aproximadamente dos semanas.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan a las familias consultar la información oficial de cada institución educativa para confirmar las fechas exactas de inicio y finalización.