Afiliados a Colpensiones deben realizar este trámite cada 6 meses o perderán la pensión

El Ministerio de Educación Nacional confirmó que el próximo lunes 17 de agosto no habrá clases en los colegios de calendario A en Colombia. La decisión incluye a los niveles de preescolar, primaria y secundaria, debido a la coincidencia entre el fin de semana largo y el feriado nacional que conmemora la Asunción de la Virgen.

Con esta programación, millones de estudiantes y docentes disfrutarán de 3 días seguidos de descanso académico .

Estos días de agosto no habrá clases en todo el país

Según la resolución que regula el calendario académico 2026, el receso inicia el sábado 15 y se extiende hasta el lunes 17, día en el que se trasladará oficialmente la conmemoración de la Asunción de la Virgen, de acuerdo con la Ley Emiliani. El retorno a clases será el martes 18.

Educación decretó el cierre de todas las escuelas el próximo lunes: no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria. ChatGPT - creada con IA

Estos colegios están incluidos en la pausa escolar

La suspensión es de carácter obligatorio en los colegios públicos de calendario A, que representan la mayoría de instituciones en Colombia. En el caso de los colegios privados, cada establecimiento define su propio cronograma, aunque la mayoría suele adherirse a estas fechas para mantener la organización con el sistema educativo nacional.

Se recomienda a los padres de familia confirmar directamente con las instituciones cualquier ajuste particular.

¿Qué feriados restan en 2026?

Después del festivo del 17 de agosto, el calendario nacional contempla las siguientes jornadas de descanso obligatorio: