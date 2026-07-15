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El registro de un recién nacido en Texas puede generar dudas, especialmente cuando los padres no están casados legalmente. En esos casos, la legislación estatal establece qué apellido llevará el bebé al momento de emitir el acta de nacimiento y, bajo determinadas circunstancias, el menor será inscrito automáticamente con el apellido de la madre.

Este procedimiento está contemplado en las normas vigentes del estado y en los lineamientos del Departamento de Salud de Texas. La regulación define cómo debe completarse el certificado de nacimiento cuando no existe un vínculo matrimonial legal entre los progenitores.

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Qué implica la situación de padres no casados en Texas

Cuando una pareja no se encuentra casada en el momento del nacimiento en Texas, el padre no adquiere automáticamente el reconocimiento en el acta correspondiente. Para que su apellido aparezca en el certificado, ambos progenitores deben suscribir un documento oficial denominado Acknowledgment of Paternity (AOP).

En el caso de que dicho reconocimiento no sea formalizado:

  • El bebé será inscrito con el apellido de la madre.
  • El nombre del padre no figurará en el certificado de nacimiento.
  • No se establece la paternidad legal de manera automática.

Dicha normativa se aplica en hospitales y oficinas del registro civil a lo largo de todo el estado.

Conoce en qué casos se aplicará esta medida.
Conoce en qué casos se aplicará esta medida.

El documento esencial para que el bebé pueda registrarse con el apellido del padre

El formulario de reconocimiento de paternidad está administrado por el Texas Vital Statistics, que forma parte del sistema de salud estatal.

Cuando ambos padres firman el AOP:

  • El padre es incorporado legalmente al certificado.
  • Se puede elegir el apellido del padre, de la madre o una combinación.
  • Se reconocen derechos y responsabilidades legales, como manutención y custodia.

Cómo afecta esta normativa al certificado de nacimiento

El procedimiento forma parte del sistema de registro civil supervisado por el Texas Department of State Health Services. La medida no implica un cambio reciente, sino la aplicación de la normativa vigente en casos donde no hay matrimonio ni reconocimiento formal.

Por eso, las autoridades recomiendan que las parejas que deseen incluir el apellido del padre completen el trámite en el hospital o ante las oficinas correspondientes lo antes posible.

En la práctica, esto significa que el Gobierno de Texas ordena que, si no existe matrimonio ni reconocimiento de paternidad firmado, el menor será anotado únicamente con el apellido materno.

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