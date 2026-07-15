La Ventanilla Única de Servicios recordó cuáles son los requisitos que deben cumplirse para conservar el documento vigente.

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Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben prestar especial atención al vencimiento de su licencia de conducción, ya que la renovación no se realiza de manera automática. Para continuar manejando legalmente, deberán demostrar que mantienen las condiciones físicas, mentales y de coordinación necesarias mediante un examen médico obligatorio, requisito sin el cual el trámite será rechazado.

Aunque muchas personas creen que existe una edad máxima para conducir, la normativa colombiana no establece un límite de edad. Lo que determina si una persona puede renovar su licencia es el cumplimiento de los requisitos médicos y administrativos definidos por el Ministerio de Transporte y verificados a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

¿Quiénes deben volver a presentar el examen para renovar la licencia de conducción?

Los conductores cuya licencia esté próxima a vencer deberán realizar nuevamente el examen físico, mental y de coordinación motriz en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

Esta exigencia cobra especial importancia para los adultos mayores, ya que la vigencia de la licencia disminuye conforme aumenta la edad, obligando a realizar renovaciones con mayor frecuencia.

El certificado expedido por el CRC debe quedar registrado en el sistema RUNT mediante la plataforma SICOV. Si el documento no aparece cargado o perdió vigencia, el organismo de tránsito no podrá autorizar la renovación de la licencia.

Todos estos conductores deben volver a rendir el examen para no perder la licencia de conducir, según la Ventanilla Única de Servicios.

¿Cada cuánto deben renovar la licencia los mayores de 65 años?

La frecuencia de renovación depende tanto de la edad como del tipo de licencia.

Servicio particular (categorías A y B):

Menores de 60 años: cada 10 años.

Entre 60 y 80 años: cada 5 años.

Mayores de 80 años: cada año.

Servicio público (categorías C):

Menores de 60 años: cada 3 años.

Mayores de 60 años: cada año.

Esto significa que quienes ya superaron los 65 años deben continuar renovando la licencia dentro de los plazos establecidos para su categoría, acompañando siempre el trámite con un nuevo examen médico.

¿Qué revisa el examen médico para renovar la licencia de conducción?

Durante la evaluación, el CRC verifica que el conductor conserve las condiciones necesarias para conducir de forma segura.

Entre los aspectos que analizan se encuentran:

Estado de la visión.

Capacidad auditiva.

Coordinación motriz.

Condiciones físicas.

Estado mental.

Aptitudes sensoriales relacionadas con la conducción.

Si el resultado determina que el conductor no cumple con los criterios exigidos, la licencia no podrá renovarse hasta que se atiendan las recomendaciones médicas correspondientes, como tratamientos, controles adicionales o el uso de ayudas visuales o auditivas cuando sean necesarias.

¿Qué pasa si el certificado médico no aparece registrado en el RUNT?

Uno de los errores más comunes consiste en realizar el examen y asumir que el trámite quedó completo.

Sin embargo, el organismo de tránsito verifica directamente en el RUNT que el certificado haya sido cargado correctamente por el Centro de Reconocimiento de Conductores. Si la información no aparece registrada, la renovación será negada.

Además, el certificado médico tiene una vigencia máxima de seis meses. Si durante ese tiempo el conductor no finaliza el proceso de renovación, deberá repetir toda la valoración médica.

¿Qué requisitos exige la Ventanilla Única de Servicios para renovar la licencia?

Antes de solicitar la renovación, los conductores deben cumplir con varias condiciones obligatorias:

Estar inscritos en el RUNT como persona natural.

Tener registrado el certificado vigente del examen físico, mental y de coordinación motriz.

Encontrarse a paz y salvo por multas e infracciones de tránsito o contar con un acuerdo de pago vigente.

Presentar el documento de identidad original.

Cancelar los derechos correspondientes al trámite.

En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios también permite agendar previamente la cita para agilizar la atención en cualquiera de sus puntos habilitados.

¿Cuánto cuesta renovar la licencia de conducción en Bogotá en 2026?

De acuerdo con las tarifas vigentes de la Ventanilla Única de Servicios, los valores del trámite son los siguientes:

Automóvil: $151.500.

Motocicleta: $266.400.

Estos valores corresponden al trámite realizado en Bogotá y pueden variar en otros organismos de tránsito del país.