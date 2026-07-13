La llegada de nuevas unidades permitirá fortalecer la operación y atender el crecimiento de pasajeros.

Colombia avanza en el tren interoceánico de 270 km/h esperado por Chocó: 100% eléctrico, trasladaría 540 personas y sería el orgullo nacional

El Metro de Medellín confirmó nuevos avances en uno de los proyectos más importantes para la movilidad del Valle de Aburrá. La empresa avanza en la incorporación de 13 trenes nuevos, equivalentes a 39 vagones, cuya fabricación ya registra un progreso cercano al 30 %.

El primer componente construido en México se encuentra en camino hacia Colombia y se espera que llegue al país en los próximos días , mientras continúan los preparativos para iniciar el ensamblaje de las siguientes unidades en Antioquia.

Con esta expansión, el sistema ferroviario aumentará aproximadamente un 20 % su capacidad operativa, una medida que permitirá ofrecer más frecuencias durante las horas de mayor demanda y mejorar la experiencia diaria de cientos de miles de usuarios.

¿Cuándo llegarán los nuevos trenes del Metro de Medellín a Colombia?

El primer gran avance del proyecto corresponde al denominado tren prototipo, que actualmente es ensamblado en la planta del fabricante ubicada en Huehuetoca, México.

Paralelamente, ya fue construida la primera estructura de aluminio que conformará uno de los nuevos coches. Según informó el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, esta pieza ya emprendió su recorrido marítimo hacia Colombia y su arribo está previsto para los próximos días.

La llegada de esta estructura marcará el inicio de una nueva fase del proyecto, enfocada en la transferencia de conocimiento y en el fortalecimiento de la capacidad industrial instalada en los talleres del Metro.

El Metro de Medellín recibirá 13 nuevos trenes de México y habrá más frecuencias en horas pico a partir del próximo año: suman 39 vagones modernizados. Alcaldía de Medellín

¿Cómo serán los nuevos trenes del Metro de Medellín?

La renovación contempla la incorporación de 13 trenes conformados por tres coches cada uno, para un total de 39 nuevos vagones que se sumarán a la flota existente.

El proyecto no solo incorpora tecnología ferroviaria de última generación, sino que también apuesta por una importante participación de la industria colombiana durante el proceso de fabricación .

Mientras el tren prototipo se desarrolla completamente en México, las otras 12 unidades serán ensambladas en los talleres del Metro ubicados en Bello, con participación de proveedores nacionales encargados de fabricar múltiples componentes esenciales.

Entre ellos se encuentran:

Vidrios de seguridad.

Sistemas de cableado eléctrico y de control.

Componentes especializados en caucho.

Elementos del interior de los coches.

Diversas piezas estructurales y de acabado.

¿Cómo cambiarán las frecuencias del Metro de Medellín con los nuevos trenes?

Uno de los principales beneficios para los usuarios será la reducción de los tiempos de espera entre un tren y otro, especialmente durante las horas pico.

Las proyecciones oficiales indican que, una vez entren en operación las nuevas unidades durante el segundo semestre de 2027, el intervalo promedio pasará de aproximadamente tres minutos a cerca de dos minutos y veinte segundos.

Esta mejora permitirá:

Incrementar la capacidad del sistema en cerca del 20 %.

Disminuir la congestión en estaciones y plataformas.

Ofrecer un servicio más continuo durante las horas de mayor demanda.

Mejorar la movilidad en todo el Valle de Aburrá.

En la práctica, los pasajeros encontrarán trenes con mayor frecuencia, lo que facilitará los desplazamientos diarios y reducirá los tiempos de espera.

¿Por qué parte de los trenes será ensamblada en Bello?

El proyecto también tiene un importante componente de desarrollo industrial para Colombia.

Los talleres del Metro de Medellín fueron adecuados para asumir buena parte del ensamblaje de las nuevas unidades. Allí se habilitó un centro logístico provisional de aproximadamente 1.500 metros cuadrados destinado a recibir materiales y componentes provenientes de distintos países.

Desde este punto se coordinará el armado de los trenes utilizando piezas que llegarán desde mercados como India, China, España, Francia y Alemania, junto con elementos producidos por empresas colombianas.

La estrategia busca fortalecer la transferencia tecnológica y consolidar capacidades nacionales para futuros proyectos ferroviarios.

¿Cuánto invertirá el Metro de Medellín en la compra de los nuevos trenes?

La expansión de la flota representa una inversión cercana a los 515.000 millones de pesos, financiada con el respaldo de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

Los recursos permitirán ejecutar todas las fases del proyecto, desde la fabricación internacional de los primeros componentes hasta el ensamblaje local, las pruebas técnicas y la puesta en operación comercial.

De acuerdo con el cronograma oficial, durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027 continuarán las labores de fabricación, integración y pruebas, con el objetivo de que los nuevos trenes comiencen a transportar pasajeros en el segundo semestre del próximo año.