En un contexto donde el deterioro cognitivo, el estrés y los problemas de sueño afectan cada vez a más personas jóvenes y adultas, una investigación reciente vuelve a poner al magnesio L-treonato en el centro del debate científico. Un nuevo ensayo analizó durante seis semanas los efectos de esta forma específica de magnesio sobre la memoria, la edad cognitiva cerebral y distintos marcadores fisiológicos relacionados con el descanso. El estudio, publicado en bases de datos científicas como PubMed, evaluó a adultos de entre 18 y 45 años con sueño insatisfecho autodeclarado, un perfil cada vez más frecuente en la vida moderna. Los resultados abren nuevas preguntas sobre el rol de ciertos suplementos en la salud cerebral y el envejecimiento cognitivo temprano. Los participantes que recibieron 2 gramos diarios de magnesio L-treonato mostraron mejoras significativas frente al grupo placebo en el rendimiento cognitivo global, medido a través de herramientas del National Institutes of Health. En particular, se observaron avances claros en la memoria de trabajo y la memoria episódica, dos funciones clave para el aprendizaje y la toma de decisiones. Uno de los datos más llamativos fue la reducción estimada de 7,5 años en la edad cognitiva cerebral, junto con una mejora en el tiempo de reacción, un indicador sensible del funcionamiento neurológico. Aunque otras pruebas de inteligencia fluida no mostraron diferencias, los investigadores destacaron que los beneficios se concentraron en procesos ligados a la atención, la velocidad mental y la memoria funcional. Más allá de la cognición, el estudio también analizó el impacto del suplemento en el sueño y el sistema nervioso autónomo, utilizando datos objetivos recogidos por un dispositivo de monitoreo nocturno. Si bien no se detectaron cambios significativos en la duración o eficiencia del descanso, sí se registraron mejoras fisiológicas relevantes: una disminución de la frecuencia cardíaca en reposo y un aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), ambos asociados a menor estrés y mejor regulación emocional. En los cuestionarios subjetivos, los participantes reportaron una reducción en las alteraciones relacionadas con el sueño, especialmente entre quienes presentaban mayores dificultades al inicio del ensayo. Los autores subrayan que el magnesio L-treonato fue bien tolerado, sin efectos adversos relevantes durante el período de suplementación. Las conclusiones del ensayo sugieren que el magnesio L-treonato puede contribuir a mejorar la cognición general, la memoria, el tiempo de reacción y ciertos marcadores fisiológicos vinculados al estrés, incluso en adultos jóvenes sin diagnósticos neurológicos. Sin embargo, los expertos aclaran que estos resultados no reemplazan hábitos fundamentales como el descanso adecuado, la actividad física y una alimentación equilibrada.