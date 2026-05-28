Fin a la licencia de conducir: el Gobierno suspende todas estas licencias de conducir por problemas de acreditación migratoria.

Estados Unidos hace avanzar una restricción para prohibir el acceso a la Licencia de Conducir Comerciales (CDL) a ningún extranjero que no pueda acreditar un estatus migratorio legal, en medio del endurecimiento de las políticas impulsadas por la administración de Donald Trump.

Esta regulación afecta principalmente a las Licencias Comerciales para no domiciliados (non-domiciled CDL) que se otorgan a los residentes temporales, es decir, no ciudadanos, diseñado para que expire junto con el estatus migratorio del que lo solicita.

Es oficial | Cancelan para siempre la licencia de conducir de todas las personas en esta lista.

El gobierno suspenderá todas estas licencias de conducir: ¿Qué son las CDL?

Las Licencias de Conducir Comerciales habilitan a manejar vehículos como camiones, autobuses y unidades de transporte de carga o de pasajeros. Para acceder a este permito se requiere cumplir condiciones más exigentes que para la licencia regular.

Para obtener una CDL se deberán aprobar exámenes teóricos, prácticos y controles médicos. Se trata de licencias sumamente importantes para sectores como la logística y el transporte. Por eso, cualquier cambio en los requisitos impacta directamente en miles de trabajadores que dependen de este permiso para desempeñar su actividad laboral de manera legal.

El nuevo requisito para tramitar la licencia de conducir comercial: ¿Cómo se acredita un estatus migratorio legal?

Con la implementación de esta nueva medida los solicitantes de la CDL tendrán que demostrar que su estatus migratorio está regularizado en Estados Unidos.

Para ello, se podrán incluir documentos como la residencia permanente, permisos de trabajo vigentes o algún otro tipo de registros oficiales que hayan sido emitidos por autoridades migratorias.

Principalmente, se busca alinear los procesos de emisión de licencias de cada estado con las normativas federales respecto a los extranjeros.

En el caso de las licencias ya emitidas: ¿Cómo avanza el organismo?

Con las CDL que ya fueron otorgadas las autoridades correspondientes ejecutarán revisiones y posibles suspensiones ante la falta de acreditación en el momento de renovación o verificación.

Dependiendo del condado, se podrá o no notificar a los conductores sobre su situación antes de una suspensión definitiva. No obstante, se recomienda consultar con la entidad estatal correspondiente.