El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York detalla en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que una licencia de conducir puede ser revocada, inhabilitando a su portador a circular legalmente. “Si se suspende o revoca tu licencia o privilegio de conducir, el DMV enviará un aviso -llamado “orden”- a la dirección que tenemos registrada. Asegúrate de seguir las instrucciones del pedido", indican las autoridades. De acuerdo con lo señalado por las autoridades, entre las razones comunes para que se tome esta medida se encuentran En caso de recibir una notificación indicando que el permiso de conducir se encuentra caducado, será necesario que el titular obtenga uno desde cero después de que finalice oficialmente el período de revocación. Se explica que, en estas situaciones, antes de poder iniciar nuevamente el trámite de la licencia será necesario obtener permiso del DMV. “Tu solicitud puede ser denegada si tienes un historial de conducción de alto riesgo o no cumples con los requisitos del DMV”, advierten las autoridades.