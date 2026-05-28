El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) confirmó que sufrió una interrupción inesperada en su red que afectó el procesamiento de licencias de conducir y tarjetas de identificación. El organismo informó que el problema fue resuelto pasadas las 3 p.m. del martes 26 de mayo, luego de aproximadamente dos horas de falla.

El DMV no divulgó detalles sobre las causas del corte. La agencia recordó que la mayoría de los trámites pueden completarse en línea sin necesidad de visitar una oficina.

¿Qué pasó con el sistema del DMV de California y qué solicitudes resultaron afectadas?

La falla técnica impidió temporalmente que el DMV de California procesara solicitudes de licencias de conducir y tarjetas de identificación. Durante ese período —de unas dos horas— el sistema no pudo completar estos trámites, lo que generó demoras para quienes tenían gestiones pendientes.

A pesar del corte, las oficinas del DMV permanecieron abiertas durante todo el incidente . El personal continuó asistiendo a los clientes con formularios, transacciones en línea y pruebas de manejo, aunque con capacidad limitada para los trámites que dependen del sistema central.

La falla técnica impidió temporalmente que el DMV de California procesara solicitudes de licencias de conducir y tarjetas de identificación. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Qué deben hacer quienes tenían un trámite de licencia o ID pendiente en el DMV?

Quienes hayan iniciado una solicitud de licencia de conducir o tarjeta de identificación durante el período de la falla deben verificar el estado de su trámite. Con el sistema ya restablecido, el DMV opera con normalidad y todas las gestiones pueden retomarse sin inconvenientes .

Opciones para retomar el trámite